苹果财报解析：瘟疫时期业绩定损，服务业务再创新高

市场最为关注的苹果财报终于公布了。作为全球最大的消费电子巨头，苹果当季财报几乎就是一份新冠疫情影响评估报告。不过，得益于上年同期的较低对比基数，苹果上个季度尽管遭受了新冠疫情沉重打击，但同比数据反而有所增长。这主要是因为上年同期的这个季度，苹果营收利润双双下滑，几乎是近年来表现最低迷的季度。

先看看苹果当季财报情况：截至3月28日的第二财季，苹果实现营收583亿美元，高于上年同期的580亿美元，高于市场预期的542.4亿美元。净利润112.49亿美元，较上年同期的115.61亿美元下滑3%。当季每股收益2.55美元，高于分析师预期的2.25美元，高于上年同期的2.46美元。

由于新冠疫情冲击中国市场和供应链，苹果2月份就撤回了当季的业绩预期，苹果此前预计这个季度营收在630亿-670亿美元，这也意味着新冠疫情导致苹果在上一财季损失了至少50亿美元的营收。关于这个季度，苹果干脆就不再公布业绩预期。

从各项业务的营收数据可以看出，iPhone是疫情冲击最大的产品线。当季iPhone营收290亿美元，低于上年同期的311亿美元，创下过去四年同期的最低水平，iPhone营收占比甚至跌破了50%。考虑到上年同期的这个季度，iPhone销售已经表现非常低迷（当季iPhone营收下滑了17.5%），上个季度iPhone的困境可想而知。

实际上，如果没有疫情冲击，苹果本可以迎来一个iPhone销售丰收的季度。苹果刚刚走出了2019年的低谷，iPhone 11系列的市场表现相当出色。去年第四季度（苹果的第一财季），苹果营收刚刚创下了918.2亿美元的历史新高，营收增长9%；其中iPhone销售高达559.57亿美元，营收占比再次超过60%。正如库克所说，苹果在今年1月份的业绩相当不错，直至2月份疫情来袭大幅冲击业绩。与iPhone业务一样，iPad和Mac这两块业务销售额也出现了下滑。

不过，和上年同期一样，服务业务和其他产品的强劲增长，一定程度上抵消了核心产品iPhone的颓势。当季苹果服务业务营收133.48亿美元，高于上年同期的115亿美元，同比增长16%，营收占比首次达到23%。其他产品（可穿戴、智能家居以及配件产品）营收63亿美元，高于上年同期的51亿美元。

这两大业务营收双双创下新高，也是苹果过去两年重点发力的业务。在服务业务，苹果推出了视频、音乐、新闻和游戏订阅、支付和信用卡等诸多产品，在其他产品更是发布了大受欢迎的降噪耳机AirPods Pro。在全球诸多国家都因为疫情陷入停摆的状况下，苹果生态平台的服务产品或许还会继续保持强劲增长，并且拉高苹果的整体毛利率。库克专门提到，苹果TV+视频业务的用户出现了明显增长，还带动了iPad和Mac的销量，目前这个季度这两项产品都出现同比增长。

受新冠疫情影响，当季苹果大中华区市场营收94.6亿美元，低于上年同期的102.2亿美元。而此前一个季度，苹果大中华区业务刚刚重现增长。不过库克强调，苹果1月份在中国市场的表现相当不错，只是2月份开始因为疫情影响出现了大幅下滑，但随着3月中旬中国地区逐渐开店，中国市场已经出现了明显恢复的势头。

实际上，苹果在中国的表现也没那么糟糕。Counterpoint的统计数据显示，第一季度iPhone在中国销量仅下滑1%，而主要厂商中，也只有华为实现了销量增长。iPhone 11更是连续7个月成为中国市场最热销机型。由于第一季度中国智能手机市场萎缩22%，苹果的市场占有率甚至还比上年同期上升了两个百分点。在市场整体销量大幅下滑35%的2月份，苹果iPhone 11系列的销量却保持着稳定。

鉴于中国已经成功控制疫情，而全球其他地区则深陷停摆困境，眼下这个季度，中国市场占苹果营收的比重可能会创下新高。目前除了中国市场，苹果其他市场的直营店都处于关闭状态，只能通过电商以及其他渠道出货。但库克却表示，在经历3月底和4月初的急剧下滑之后，苹果销量在4月中旬已经开始恢复，这或许预示着拐点的到来。

然而，新冠疫情给全球市场带来的影响依然难以评估，苹果干脆不再公布目前这个季度的业绩预期。库克对此解释说，“我们对未来依然拥有强大信心，但就短期而言，我们无法评估未来两个月的状况。这是一个非常特别的季度，我也从未经历过这种状况，更不希望再次经历这一切。但我对着家公司和这段时间取得的成就深感骄傲。”