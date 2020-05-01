再坚持5个月！亚马逊允许数万名员工在家工作至10月2日

据外媒报道，美国当地时间周四，亚马逊向西雅图市区和贝尔维尤的数万名员工发送消息，允许这些自3月初以来就在家办公的员工继续“闭关”，直到10月2日。这可能导致西雅图最繁忙的社区之一再空闲五个月。

亚马逊发言人证实了这一消息，并补充道:“我们正在努力工作，并投入大量资金来保证那些选择来办公室工作的员工的安全，方法包括保持安全距离、深度清洁消毒、体温检测以及提供面罩和洗手液。”

3月4日，随着新型冠状病毒疫情在西雅图和贝尔维尤等地蔓延，亚马逊加入了其他大型雇主的行列，建议员工在家工作。虽然疫情对整体经济都造成了严重影响，但在西雅图和贝尔维尤，为亚马逊数万名程序员、工程师和企业员工提供服务的餐馆和商店，是最先看到业务消失的地方。

亚马逊为800多家小企业提供了1000万美元的补助和租金减免，还承诺继续向雇佣约1万名员工的承包公司支付工资，让他们在在家办公期间负责公司办公室前台的清洁、保安和其他工作。

亚马逊首席财务官布赖恩·奥尔萨夫斯基(Brian Olsavsky)周四在与记者的电话会议上表示：“我相信，总的来说，我们能够在员工在家办公的情况下取得进展。只是如视频制作以及新硬件设备功能开发等具体工作，因为不在办公室协作而放慢了速度。”