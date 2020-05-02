受0day漏洞影响，微软或推迟发布Windows 10 2020年5月更新

IT之家5月2日消息 据MSPoweruser援引ZDNet的Mary Jo Foley报告称，Windows 10 2004/2020年5月更新或推迟至5月28日发布。

Foley推测称相关更新发布的推迟可能是由于微软想要在将代码发布给OEM之前修复操作系统中的零日漏洞。

IT之家了解到，微软在Windows 2020年5月更新中加入了大量新功能并为低端PC带来更高的性能。