劳动节亚马逊等公司工人街头抗议，要求获得更高报酬

北京时间5月2日上午消息，据路透社报道，周五，亚马逊、塔吉特和Instacart的部分员工走上街头抗议，要求在疫情期间获得更安全的工作环境和更合理的报酬。

组织者在社交媒体上和采访中说，抗议活动发生在纽约、宾夕法尼亚、俄勒冈等州。参与抗议的劳工组织和工会包括联合食品、商业工人联合会和工人联合会等。美国各地工人都有收到邀请，以请病假为由参加抗议活动。

5月1日，也是国际劳动节，本是庆祝工人阶级的全球性节日。

疫情期间仍旧冒险工作在重要领域的（仓储中心和杂货店）工人们选择在劳动节再次举行抗议活动，他们认为雇主只顾着创下销售记录，却没有很好地为工人提供安全保障。工人们要求获得危险工作津贴，关闭有确诊病例的工作场所。塔吉特和Instacart的工人还要求获得口罩等防护设备。

参加抗议活动的具体工人人数尚不清楚。组织者称，他们通过谷歌文档来收集签名统计人数。

亚马逊在一份声明中回应说，公司尊重各位的表达权，但不认同“劳工组织针对亚马逊散播不实消息和莫须有指控的不负责任行为”。公司还表示，周五的抗议并未对公司运营带来实质性影响。

塔吉特公司的一名代表称，公司所知道的参与抗议的员工人数不超过10人，相比公司的34万名员工，微不足道。杂货配送平台Instacart称，公司正在采取迅速行动，以为购物者获取大量个人防护用品。

一名在麻省的全食超市员工（匿名）表示，他参加了病假抗议活动，因为他认为公司应该将两周的带薪病假政策的适用范围，将有症状但尚未确诊的工人也涵盖在内。

“因为我们的诉求相似，都是希望得到更多安全保障，希望他们保护自己的工人，希望我们这些冒险工作的工人能得到公平的报酬，所以大家都十分团结一致，”这名员工说。

亚马逊表示，公司已经十分重视工人的安全，为提高工资水平公司已经花费了近7亿美元，同时也采取了150多项措施（如提供口罩、测量体温等）。

工会领导人则认为，这类抗议旨在引起公司对工人的重视，敦促监管机构在疫情期间加大对工作环境的监督。

参与抗议活动协调工作的工会联合会AFL-CIO纽约分部联合主任帕特里夏·坎波斯·梅迪纳（Patricia Campos-Medina）说：“现在的重点是向我们的政府施加压力，对那些没有充分保护工人的雇主采取行动。”