微软Xbox Series X将支持VRS可变速率着色技术：画质好，更流畅

IT之家5月2日消息 Xbox Series X虽然还没有上市，但更多的细节正在被逐步放出。IT之家刚刚报道了微软Xbox负责人确认Xbox Series X会按时交付的消息，现在关于这款游戏主机又有更多信息。微软前Xbox品牌代言人Major Nelson今天对外确认，Xbox Series X将会支持可变速率着色（Variable Rate Shading，VRS）技术。

可变速率着色技术是什么呢？这是一项可以提高GPU对游戏画面渲染性能质量和效率的技术。在过去，游戏画面的每一个像素都需要GPU渲染着色，而当游戏画面分辨率越来越高，像素量越来越庞大时，GPU还是像过去那样工作，就会有点“不堪重负”。

这时候，可变速率着色技术就出现了，它可以让开发者完整地渲染游戏画面中的某一个区域，例如把一个16×16 像素的块当作“一个像素”来渲染，这样就可以大大提高渲染着色的效率。

而这16×16 像素的区域基本上都是游戏画面中内容相同或高度相似的区域，例如都是天空，或者都是黑暗的地方。这样就可以在尽可能不牺牲游戏画质的前提下，提升游戏画面的流畅度。支持该技术后，显然Xbox Series X会有更好的游戏性能表现。