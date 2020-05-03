巨头环伺、深陷数据危机，留给Zoom的时间不多了

短短四个月，DAU （日活跃用户数量） 从1000万到3亿，令所有互联网公司眼红的奇迹般增长，落到了视频会议公司Zoom头上。

这家于2019年在纳斯达克上市的SaaS公司，自2011年成立以来便一路高歌猛进，达到10亿美元估值只花了7年。疫情期间的闪耀表现，让业界仿佛看到又一个崛起的巨头。

然而这股上升的势头未持续多久，就从4月份开始急转直下。海外市场频频爆出多起Zoom用户信息泄漏事件——德国、新加坡和台湾等国家与地区，以及美国参议院、NASA、谷歌、SpaceX、西门子、渣打银行等机构都开始禁止或限制使用Zoom，并转向其竞争者寻求服务。

一面是持续快速的增长，一面是逐渐显现的危机，风口浪尖上的Zoom似处于冰火之间。

内忧外患

从今年2月3日起，因疫情带来的远程办公市场带动了Zoom股票飙升。此前Zoom的股价在80美元以下徘徊了4个月，经过一个半月股价就达到了164.94美元 （3月23日） ，市值翻倍。哪怕在3月中旬，美股10天4次熔断创造历史时，Zoom也是一片红间少有的一点绿。

随着疫情的全球性蔓延，意外成为了Zoom的东风。只是风太大，也让Zoom以往被忽视的隐患显露了出来。

3月24日，Consumer Reports （《消费者报告》） 发表文章称，Zoom会议并不私密，会议主持人可以不经参会者同意就泄露会议内容，当天Zoom的股价应声下跌15.28%。

此后坏消息接踵而来，陆续爆出Zoom不经用户允许向Facebook发送用户个人信息、参会时视频和麦克风被劫持、超50万Zoom账号在暗网上以白菜价交易等新闻。这些负面消息甚至让Zoom的最初付费用户——高校和教育机构也开始停用Zoom。

总体而言，这次Zoom安全风波主要有三方面原因：

一是账号密码太简单，容易被暴力试出纯数字密码；

二是用户数据在未经用户获授权时通过第三方SDK被泄露，比如iOS版的Zoom App就内嵌了Facebook的SDK；

三是创始人袁征的“在美华裔”身份引发了一些“阴谋论”声音，让部分用户对数据安全产生怀疑。

人怕出名猪怕肥。伴随Zoom的日活用户数从2019年年底的1000万急剧增长到如今的3亿，Zoom出现的任何问题都被置于放大镜下。

在安全问题让Zoom焦头烂额之际，线上会议市场整体体量的激增，也刺激了已有和潜在竞争者的追逐。比如袁征的老东家思科Webex Meeting，还有微软的Teams、Skype，就在Zoom陷于舆论风波时发布产品安全性的保证。

甚至Facebook、Google这样的巨头，也在狙击Zoom。

4月23日，袁征宣布Zoom的日活用户达到了3亿，刺激股价从当天开盘的154.01美元，一举冲到次日181.5美元的新高，但随即Facebook推出有类似功能的Messenger Rooms，让Zoom股价在收盘时又跌回158.8美元。

4月29日，谷歌表示任何用户很快可以在Meet上主持免费视频会议，目前该产品也有了1亿日活用户。

在国内市场Zoom也不容易，遇到的对手同样强劲，阿里巴巴的钉钉、腾讯会议等异军突起，压缩了Zoom的潜在市场。

长期来看，即使Zoom现在用户数量和营收还在增长，但未来并不乐观——在产品安全性受到质疑的同时，还要面对不断加剧的竞争。风口上的Zoom正处于内忧外患。

攘内安外

Zoom对从3月底频频爆发的安全问题格外紧张。

张新是Zoom在合肥的研发中心员工，据他透露，CEO袁征曾在公司内部群里发布消息，表示公司正在经历一个非常危机的时刻，希望大家能做好自己的工作，不要出问题，并再三强调要提高安全意识。

“这段时间紧张、压力大已是常态。以前可能是慢工出细活，现在必须加快速度。” 张新谈到，不仅是简单地在原有基础上做些升级优化，而是整个底层逻辑都在做变动，加强数据加密等功能。“这些平时都要1～2个月才能完成，现在周期缩短到1～2周。”

4月9日，一向低调的袁征在重压下做了一场Youtube直播，就安全漏洞向用户道歉，还承诺将在90天内解决问题。

他还谈到在4月1日内部就成立了由各行业安全领袖组成的 CISO 咨询和顾问委员会，并邀请了斯坦福大学的计算机科学家Alex Stamos 作为顾问，协助展开平台安全审查。

据了解，从四月份开始，Zoom在中国的研发人员都停下之前的研发计划、产品功能更新等，投入到解决安全问题中。针对数据中心接入点、账号密码泄漏、第三方SDK三类问题，Zoom也有了一些具体的行动：

国内的一家Zoom代理商在4月17日发布消息称，从4月18日开始，每个付费的Zoom客户都可以选择加入或退出特定的数据中心区域。

在账号密码泄漏方面，Zoom将随机生成的会议ID从9位数变成了11位数，管理员账号也可以配置更为复杂的密码，比如加上母、特殊字符。

至于第三方SDK，早在3月27日，Zoom就删除了iOS客户端中的Facebook SDK，并对其重新配置，防止用户信息被第三方公司收集。

就在袁征道歉后，Zoom的股价也开始回暖。在苏州研发中心的王芮告诉凤凰网科技：“安全漏洞爆发时，我们也是很害怕的。但个人来讲，其实很多安全问题是之前没有重视，这也是所有视频软件公司都会遇到的问题。”

360天枢智库高级总监魏小强对凤凰网科技 （微信搜：iFeng科技） 谈到，采取一些基本的安全措施为产品做好“安全加固”肯定是很重要，但这远远不够。

Zoom事件折射出数字化转型背景下的安全问题，“这是一个不断演进的网络环境，无论是网络、设备还是云端应用，网络攻击都在增加，黑客的攻击手法也变得越来越先进，所以简单的安全防御也难以防御新的攻击手段。”魏小强说。

目前Zoom位于苏州、杭州、合肥分别有200多名程序员，近一个月，他们都在忙于做系统自测和产品安全功能优化相关事宜。

王芮谈到，随着Zoom走红，很多人都来挖他，包括一些大公司，他们都在筹划推出或扩张视频会议类产品。

Zoom如何赢？

Zoom总体给人一种“小而美”、“很佛系”的感觉，然而Zoom的野心并不止于此。王芮对凤凰网科技（微信搜：iFeng科技）透露，Zoom还在憋大招，准备今年下半年发布。

袁征也曾对媒体表示，他希望像Facebook那样将职场与消费者联系起来，这将使Zoom比思科更大：“你只比我领先5英里，这没关系。我会跑得比你快，还是会赶上你的。这就像一场马拉松。”

而这场关于视频会议市场的马拉松，袁征跑了23年。他从1997年移民美国并加入上一代的会议软件公司WebEx （网讯） ，并成为其核心工程师，后来WebEx以30亿美元被思科收购，袁征也成为思科工程副总裁。

当时的标王NetScreen （网景） 也才卖了40亿美元、Skype 卖给微软也才 26 亿美元。其创始人朱敏在对比尔·盖茨演示WebEx时，比尔直接站起来说：这就是我想要的产品！

但在思科的WebEx很快也出现新的问题，“WebEx不是为互联网设计的，所以需要重写代码，思科不愿意，我只能离开。”袁征谈到，虽然当时他管理着800多人的团队，但最初几年，没有人关注他们在做什么。

后来他与在思科的40多名同事自立门户开始创业Zoom，思科前发展部负责人舒曼投资了25万美元作为启动资金，在2013年也顺利拿到了雅虎创始人杨致远和高通资本的600万美元A轮融资、李嘉诚维港资本的650万美元B轮融资。

能快速获得资本市场的支持，主要还是Zoom在产品体验和商业模式上都快速找到了自己的定位。 专注做视频会议，不做过多附加功能或靠广告、流量赚钱，让Zoom的产品体验较为突出；而2011年～2013年，Zoom采取免费模式，很快打入了教育行业和中小企业市场。

此后Zoom也在逐渐向中大企业进军——推出Meeting Connector、Room Connector、Webinar platform等产品，来满足企业私有化部署的需求，并进一步扩充产品线，成为企业服务级平台。

去年Zoom于纳斯达克上市时，袁征表示，“你可以去庆祝一整天，但你不想让高中毕业就成为你表现的巅峰，对吧?”

但Zoom要实现其平台之路并不容易。目前来看，Zoom全部精力都投入到近期发生的安全危机中，无暇顾及其他产品和功能升级。这将给竞争对手一个很好的时间窗口来抢夺这个短期爆发的市场。

尤其是Facebook最近推出的Messenger Rooms，还在Facebook的WhatsApp上引入群组通话、Instagram上提供视频服务等；微软如果将Teams与Office 365进行捆绑销售并大规模营销，Zoom在遭受品牌形象受损后的市场进展将变得更加艰难。

在安全领域，谷歌、微软、阿里、腾讯等提供云服务的公司，都早在云安全领域做布局，有相应的解决方案，处理类似危机也较容易，而Zoom过去在安全领域并未有多少投入，并不能快速处理现在面对的危机。

此外，Zoom本身的特点就是解决视频会议的需求，用完即走，工具属性强、社交属性弱。用户对平台使用的场景过于单一，容易被社交场景属性更强的产品抢走用户。

Zoom也意识到这个问题，试图打造一个应用市场 （Marketplace） 来弥补应用单一的问题，比如接入其他用于营销、数据统计类产品；同时Zoom也将自己集成到其他大的企业服务平台，比如Salesforce、Slack等。

这样的合作也将遇到用户体验难以统一的问题，比如第三方工具如果出问题，主动权并不在Zoom这边，而各个产品之间的数据打通也不会太深入。

在国内市场，有投资人分析，“Zoom可能会遭受谷歌一样境遇，BAT等竞争对手太强大、太野蛮。”虽然国内视频会议市场虽已是红海，但开发并不充分。比如会议内容实时语音转录等方面都需要付费才能使用，还未大规模普及，“视频会议市场仍将有很多可为之处”。

对于被巨头环伺、深陷数据危机的Zoom，留给它的时间可能不多了。

注：文中王芮、张新为化名