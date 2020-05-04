微软 Win10 仍存在删除个人配置文件数据 Bug

IT之家5月4日消息 外媒Windows Latest报道，一些安装了Windows 10最新更新（包括KB4549951）的用户报告称，他们的用户配置文件以及所有数据，自定义选项和文档在登录时均未加载。安装更新后，Windows 10会启动并显示临时用户配置文件错误Bug，它可能会移动你的数据，甚至删除它们。

IT之家此前提及过该错误，似乎该问题仍然存在，并且可能会影响到更多用户。目前尚不清楚Windows 10为何或如何以全新的用户配置文件加载。

许多用户还报告说，安装了4月14日发布的Windows 10 KB4549951补丁后，包括文档或图片在内的数据都消失了。

安装该更新后，Windows重命名普通用户配置文件的文件夹，然后在PC启动时创建并加载临时用户配置文件。

但好消息是，该错误不会永久删除大多数用户的配置文件或数据。

原始配置文件仍应位于C: > Users中，但你的数据将存储在以“.ooo”或“.bak”扩展名的文件中。

幸运的是，有很多方法可以将其恢复。如果重新启动Windows系统6到8次，则用户配置文件和数据应该会恢复。但不一定对每个人都有效。

从Windows 10版本1903更新到Windows 10版本1909后，一些用户还报告了该问题。

根据多个Microsoft支持人员的介绍，你还可以通过设置新帐户，然后将数据从临时帐户手动转移到该帐户来解决该问题。

更加一致的选项是在安装更新之前仅备份存储在系统硬盘中的文件。你需要始终维护与操作系统位于同一分区上的数据备份。