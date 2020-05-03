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正式版延后，微软 Win10 版本 2004 存在新已知问题：DISM 工具报告错误

2020/5/3 9:15:08来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家5月3日消息 微软新的2020 Windows 10更新五月版主要着眼于改进现有功能，而不是启动新功能。Windows 10版本2004会改善你最了解和最常使用的功能。例如，Windows Subsystem for Linux要好得多，微软还完善了任务管理器、设置和其他基本领域。

微软原本以为Build 19041.207将是最终版本，但该公司表示已重新敲定Windows 10版本2004的RTM候选版本。Windows 10版本2004 Build 19041.208可能是新的最终版本。

微软还在Windows 10版本2004中确认了一个新的已知问题。根据微软的说法，功能更新中的Bug会导致DISM（部署映像服务和管理）工具错误地报告了损坏状态。

微软表示，DISM工具可以帮助用户修复Windows损坏错误，但是该功能并不总是报告Windows 10版本2004系统上的正确状态。

微软公司表示，这将在即将发布的维护版本中修复。

微软仍计划改善Windows 10版本2004的整体体验，并且有传言称该功能更新已推迟到5月底。

在微软发现zero-day（零日漏洞）之后，Windows 10版本2004的一般可用性已推迟到5月28日。计划可能仍会更改，但这是微软当前的计划。

微软计划在5月12日（“补丁星期二”）发布Windows 10版本2004更新，但由于该公司决定先修补零日漏洞，然后再将更新交付给消费者或OEM，因此推迟了该更新发布。

IT之家提醒，微软仍将分阶段发布推送Windows 10版本2004，并不是所有人在5月28日正式发布后都能看到该更新。

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关键词：Windows 10微软

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