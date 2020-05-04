小米手机钱包限时 5 张公交卡 0 元开通

IT之家5月4日消息 五一期间，小米钱包公布了新的优惠活动，其中5张公交卡0元开通、1张公交卡五折开通！包括长安通、长安通互联互通卡、江苏交通一卡通·常州、琴岛通、绿城通0元开通，另外支持吉林通9.9元开卡。
长安通0元开卡
活动时间：4月28日0时-5月10日24时
*同时支持手机及可穿戴设备0元开卡
长安通互联互通卡0元开卡
活动时间：4月28日0时-5月10日24时
江苏交通一卡通·常州0元开卡
活动时间：4月28日0时-5月27日24时
琴岛通0元开卡
活动时间：4月29日0时-6月28日24时
*同时支持手机及可穿戴设备0元开卡
绿城通0元开卡
活动时间：4月28日0时-5月27日24时
吉林通9.9元开卡
活动时间：4月28日0时-5月27日24时
支持机型
IT之家获悉，这些交通卡支持小米5/5s/5s Plus/6/8（含屏幕指纹版、透明探索版）、小米Note2/3、小米MIX1/2/2S/3、小米9系列、小米CC9、小米CC9美图定制版、RedmiK20系列、Redmi Note 8Pro、Redmi K30系列、小米10系列
*江苏交通一卡通·常州、长安通互联互通卡仅支持小米6以后机型
可穿戴设备：小米手环3 NFC版、小米手环4 NFC版、小米手表、小米手表Color、米兔儿童学习手表4pro
*可穿戴设备仅支持长安通和琴岛通0元开通
支持版本
MIUI升级至最新版本即可开通使用