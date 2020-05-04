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小米手机钱包限时 5 张公交卡 0 元开通

2020/5/4 9:21:20来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月4日消息 五一期间，小米钱包公布了新的优惠活动，其中5张公交卡0元开通、1张公交卡五折开通！包括长安通、长安通互联互通卡、江苏交通一卡通·常州、琴岛通、绿城通0元开通，另外支持吉林通9.9元开卡。

长安通0元开卡

活动时间：4月28日0时-5月10日24时

*同时支持手机及可穿戴设备0元开卡

长安通互联互通卡0元开卡

活动时间：4月28日0时-5月10日24时

江苏交通一卡通·常州0元开卡

活动时间：4月28日0时-5月27日24时

琴岛通0元开卡

活动时间：4月29日0时-6月28日24时

*同时支持手机及可穿戴设备0元开卡

绿城通0元开卡

活动时间：4月28日0时-5月27日24时

吉林通9.9元开卡

活动时间：4月28日0时-5月27日24时

支持机型

IT之家获悉，这些交通卡支持小米5/5s/5s Plus/6/8（含屏幕指纹版、透明探索版）、小米Note2/3、小米MIX1/2/2S/3、小米9系列、小米CC9、小米CC9美图定制版、RedmiK20系列、Redmi Note 8Pro、Redmi K30系列、小米10系列

*江苏交通一卡通·常州、长安通互联互通卡仅支持小米6以后机型

可穿戴设备：小米手环3 NFC版、小米手环4 NFC版、小米手表、小米手表Color、米兔儿童学习手表4pro

*可穿戴设备仅支持长安通和琴岛通0元开通

支持版本

MIUI升级至最新版本即可开通使用

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关键词：小米手机公交卡

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