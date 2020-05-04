净资产共蒸发达250亿美元！股市暴跌重创美国富豪

据外媒报道，在经历了自1987年以来美国股市表现最好的1个月后，随着科技巨头纷纷披露受到新型冠状病毒疫情重创的第一季度财报，美国股市上周五突然暴跌。标准普尔500指数(S&P500)和道琼斯工业股票平均价格指数收盘均下跌3%，多位世界上最富有的富豪遭受的打击尤为严重。



仅在周五当天，包括亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）在内的九大亿万富翁净资产就蒸发了250亿美元。



在谷歌、微软和Facebook连续几天发布超过分析师预期的季度财报并促使股价大幅上涨后，亚马逊在周四晚些时候成为首批逆市下跌的公司之一。在收盘创下历史新高后不久，亚马逊公布的业绩低于华尔街的预期。亚马逊的前景也让华尔街紧张不安，此前亚马逊披露了在新冠疫情相关工作上花费约40亿美元的计划，包括为员工提供防护装备和提高临时工的时薪。

周五，亚马逊股价因此下跌了8%，贝索斯的净资产也随之缩水，下降了106亿美元，抹去了亚马逊股票连续两周上涨的涨幅，亚马逊股票在疫情导致消费者需求激增的情况下创下历史新高。该公司的第二季度获利预估现在计入了净亏损的可能性，该公司自2015年以来从未出现过季度亏损。

贝索斯的前妻麦肯齐·贝索斯(MacKenzie Bezos)的财富也受到重创。周五，她的净资产减少了37亿美元，这是当天亿万富翁中净资产蒸发第二高的数字，她现在身价为448亿美元。

特斯拉联合创始人埃隆·马斯克（Elon Musk）也未能幸免，但其损失可能是自己造成的。马斯克此前发布推文中称：“在我看来，特斯拉的股价似乎太高了！”随后几分钟，特斯拉股价应声下跌10%，马斯克净资产蒸发了28亿美元。与此同时，马斯克继续在推特上掀起风暴，导致许多人质疑他的精神健康。

在科技领域之外，知名投资人沃伦·巴菲特（Warren Buffett）的净资产周五缩水20亿美元，为当日第四大跌幅；他的财富几乎完全与伯克希尔哈撒韦公司的股票捆绑在一起，该股上周五的表现与大盘一致，下跌3%。与科技富豪们不同，他们公司的股价回到了新冠疫情爆发前的水平，而伯克希尔哈撒韦的股价在疫情期间始终萎靡不振，因为其投资的许多公司正在裁员、关闭零售店甚至停止运营。伯克希尔哈撒韦公司的股价从2月下旬的高点下跌了20%以上。

周五第五大输家是甲骨文创始人兼董事长拉里·埃里森(Larry Ellison)，由于甲骨文股价下跌，他的财富减少了15亿美元。埃里森现在净资产为651亿美元。在周五之前，他几乎赚回了所有因新冠病毒疫情造成的损失。

其他损失惨重的亿万富翁还有谷歌前首席执行官兼总裁史蒂夫·鲍尔默（Steve Ballmer），净资产为628亿美元，减少14亿美元；微软联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates）净资产减少13亿美元，当前身价1044亿美元；谷歌联合创始人拉里·佩奇（Larry Page）财富减少11亿美元，净资产为599亿美元；谢尔盖·布林(Sergey Brin)财富减少11亿美元，净资产剩余577亿美元。