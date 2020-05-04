献给年轻一代的演讲：B站《后浪》刷屏网络

IT之家5月4日消息 时值五四青年节，昨日晚间B站献给年轻一代的演讲《后浪》也在网络上引起较大反响，该段视频由国家一级演员何冰呈现，以青年宣言《后浪》为词，是面向年轻人的一次演讲。

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值得注意的是，《后浪》已在央视一套播出，同时还登陆了《新闻联播》前的黄金时段。

IT之家了解到，《后浪》由光明日报、中国青年报、环球时报、新京报、澎湃新闻和观察者网联合 B 站发布，视频时长3分53秒，截止发稿该视频已有467.3万次观看，弹幕数量达7.5万。