Strategy Analytics: 2020年一季度全球智能手机出货量下滑17%

根据Strategy Analytics的最新研究，在2020年第一季度全球智能手机出货量为2.75亿部，同比下滑17%。这是智能手机行业有史以来最差的季度表现。全球智能手机市场份额上，三星以21%保持第一，第二名华为稳定在18%，而位居第三的苹果则微升至14%。

Strategy Analytics智能手机研究总监隋倩表示：“全球智能手机出货量同比下滑17%，从2019年第一季度的3.304亿台下降到2020年第一季度的2.748亿台。正如预期的那样，全球智能手机市场表现出有史以来的最差表现。由于Covid-19病毒导致中国等主要经济体停摆，购物者搁置其消费计划，该季度对智能手机的需求猛跌。”

Strategy Analytics执行研究总监Neil Mawston补充说：“三星在2020年第一季度全球智能手机出货量为5830万部，比2019年第一季度的7180万部下滑19%。这是三星八年来最低的季度智能手机出货量。尽管有强大的A，S和Note系列型号阵容，三星仍无法摆脱病毒导致的智能手机需求暴跌。三星的全球市场份额稳定保持在21%以上，它仍然是世界顶级智能手机品牌。华为位居第二，在2020年第一季度全球智能手机出货量为4850万部，比上年同期的5910万部下降了18%。尽管发生了中美贸易战和Covid-19病毒恐慌，但华为在本季度仍能将其全球智能手机份额维持在18%的可观水平。中国仍然是华为的核心地区，其大部分销售都在该地区。”

Strategy Analytics研究总监Woody Oh补充说：“苹果iPhone的出货量同比下降9%，降幅比预期要好，从2019年第一季度的全球4,310万部下降到2020年第一季度的3,920万部。苹果在全球智能手机市场的份额从去年的13%上升至14%。苹果新的iPhone SE机型价格较低，在印度等新兴市场具有更大的影响力，这将有利于苹果在未来几个月内进一步提高销量。”

Strategy Analytics研究总监隋倩补充说：“小米保持在第四位，在2020年第一季度占据了全球智能手机市场10%的创纪录水平，而去年同期为8%。小米目前正在占领庞大的印度市场，这使该公司在智能手机出货量上获得了巨大的提振。OPPO在本季度以8%的全球智能手机市场份额保持第五位，与去年同期的8%持平。OPPO凭借Reno 3 5G等备受瞩目的机型，继续向西欧和其他地区扩张。然而，OPPO最近几个月在美国智能手机市场进行收缩，该地区仍然是其产品组合战略中的主要缺口。”

完整报告《全球智能手机出货量在2020年第一季度下滑17%》由Strategy Analytics无线智能手机策略(WSS)服务发布，其详细信息可通过以下链接找到：https://tinyurl.com/y75uhw62