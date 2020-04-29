报告表明：2020年第一季度中国手机销量同比下降明显

4月29日消息，据市场调研公司Counterpoint最新调查显示，由于疫情影响，2020年第一季度中国智能手机销售同比下降22%。而在疫情期间，华为的市场份额上升到近40%，是唯一一个在疫情中实现同比正增长的智能手机厂商。

▲2020年第一季度中国智能手机销售情况

Counterpoint研究分析师Tang Flora评论了整个中国智能手机市场：受疫情影响，商业活动很少，使得第一季度中国市场的急剧下滑，2月份智能手机销售不佳（同比-35%）。但在中国的封锁时期，阿里巴巴和京东在湖北省以外的主要城市维持了有效运营，使中国的智能手机销售出现的负面影响要小于最初预期。

Counterpoint分析师Ethan Qi评论了关于疫情期间智能手机厂商的竞争格局：苹果和华为集团都设法将市场份额增加，华为智能手机的销售同比增长6%，iPhone的销售仅下降了1%，明显超过了2020年第一季度的整体市场。

▲图源Counterpoint

iPhone 11是第一季度最畅销的智能手机型号，已连续7个月荣登中国最畅销机型榜单。尽管2月份中国各地Apple商店关闭，但消费者仍可以从网上买iPhone。而华为覆盖了入门级到高端细分市场，本季度，华为Mate 30 5G，Mate30 Pro5G，华为Nova6 5G和HONOR 9X均是最畅销的型号。

在5G部署方面，分析师郑梦孟表示，在中国5G商业化后的6个月内，5G智能手机销售的渗透率超过了2020年第一季度为15%。5G智能手机的销售量环比增长近120%。华为贡献了第一季度5G手机总销量的一半以上，其次是Vivo，OPPO和小米。在2020年第一季度，多家供应商在推出了价格低于400美元的5G手机，例如Vivo Z6 5G，小米K30 5G，realme X50 5G和中兴AXON 11 5G。预计到2020年底，5G智能手机将占中国智能手机总销量的40%以上。