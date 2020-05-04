9999元起！苹果官网正式上架全新13英寸MacBook Pro

IT之家5月4日消息 今天晚间，苹果正式更新了全新13英寸MacBook Pro，主要是升级了全新妙控键盘，带来更好的打字体验。配置方面，只有高配版升级到了第十代处理器。

13 英寸 MacBook Pro 设计精巧，能让你更快速、更高效地处理各项事务。新的内置妙控键盘采用优化的 1 毫米键程剪刀式结构，进一步提升了 Mac 笔记本电脑的输入体验。还有独立的 Esc 键，便于你快速切换各种模式和视图。而呈倒 T 形排列的方向键，让你翻阅一行行代码、浏览一页页电子表格或穿越游戏中的一个个场景时，都能快速流畅。此外，触控栏会整理好各种实用的快捷键，为你放置在醒目的居中位置；而触控 ID 则能助你快速完成身份验证。

13 英寸 MacBook Pro 最高可选配第十代 4 核 Intel Core i7 处理器，能够应对各种高难度任务。即使是编写代码、层叠多条音轨或视频编码等高度专业的处理任务，你都能完成得更顺畅，更迅速。这次，13 英寸 MacBook Pro 更可选配 32GB 内存，性能表现最高可提速 50% 之多。

据IT之家了解，目前全新13英寸MacBook Pro已经上架官网，根据配置不同共有四款，售价9,999元-15,999元不等。

具体来看，处理器方面可选1.4GHz 4 核第八代 Intel Core i5 处理器、2.0GHz 4 核第十代 Intel Core i5 处理器（高配），固态256GB和512GB、1TB 可选。

13 英寸 MacBook Pro 采用速度惊人的固态硬盘，顺序读取速度最高可达 3.0GB/s。标配容量是上一代 (256GB、512GB 或 1TB) 的两倍，最高则可选配 4TB 的存储设备。

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