新版13寸Macbook Pro：再见蝶式键盘，不如等等14寸

May the 4th be with you!



星战原力日的早上醒来,新版13寸MacBook Pro已经悄然发布了,国内还在假期中。和以往一样,常规更新的MacBook系列都是直接官网更新。不知道2020款27寸iMac是否会在下个月的WWDC线上发布。

因为疫情的关系,今年上半年发布的新版iPad Pro、MacBook Air、iPhone SE也都是直接官宣,经济又环保。这四款产品都是常规硬件升级,都是轻挤牙膏或者原壳换芯,短短几句话就能说清楚,确实也不值得专门开个线上发布会。

和此前预期的14寸MBP不太一样,新版13寸MBP还是常规小升级,还是此前沿用多年的跑马黑边显示屏。虽然这块显示屏除了黑边之外,屏幕素质没太多可以挑剔的;但去年下半年惊艳亮相的16寸MBP吊足了胃口,13寸MBP没有如愿升级到14寸窄边框屏幕版,还是令人有些失望。

那么,这款新版13寸MBP和此前版本有什么不同呢?加入了第10代英特尔CPU的选择,但最低售价1799美元,1299美元的起售版本还是第8代酷睿i5处理器;加入了杜比全景声音效,看电影听音乐更有感觉,不过我更习惯戴耳机;存储不再是128GB,直接256GB SSD起步,可以上选2TB或4TB版本;高配版(10代CPU和16GB)支持6K外接显示器。这些都是去年的16寸MBP和3月发布的新版MBA已经采用的技术,牙膏挤得都在外界预期之中。

新版13寸MBP不足之处,除了没有升级14寸新设计之外,或许就是不支持Wi-Fi 6了,这一点的确令人有些失望。虽然iPhone和iPad已经支持Wi-Fi 6,但目前Mac系列还没有支持Wi-Fi 6的产品。以及,新版13寸MBP前置摄像头还是720p,可能苹果压根就不重视这个,视频对话要看那么清楚干嘛。

或许2020版MBP最重要的更新和卖点就是:回到剪刀脚键盘。至此,MacBook全系列彻底告别了蝶式键盘,希望是永别。

蝶式键盘在2015年的12寸MacBook开始登场,2016年进入Macbook Pro产品线。在过去五年时间,蝶式键盘成为了苹果Macbook最大的槽点。这或许是苹果最令人嫌弃和失败的“创新”,为了轻薄而舍弃用户体验,最后的反馈是得不偿失。虽然苹果也不断进行改进,但依然没有化解消费者的各种嫌弃。

当初发布的时候,苹果号称蝶式键盘比剪刀脚键盘薄40%,耐用性提升四倍;但真正上手之后,实际体验却是味同嚼蜡。本应愉悦的打字体验硬得像是敲桌面,而且故障率更高。AppleInsider曾经进行调查,发现2016年MBP的蝶式键盘比原先键盘版的故障率高出了两倍。去年苹果曾经被迫承认缺陷,对2015年-2019年特定型号笔记本的蝶式键盘故障进行免费维修。

自2015年第四季度创下570万部的出货高峰之后,过去几年Mac产品销量再也没有恢复涨势,过去几个季度更是连续同比下滑。当然这肯定不是因为蝶式键盘的原因,不过在市场销量陷入停滞的时候,果断舍弃消费者普遍反感的设计,回到原先的产品体验,显然是一个正确决策。重新回到实体Esc键,也是苹果在Macbook产品上拨乱反正的一个典型例子。

苹果在设计产品时,或许很少进行用户调查,习惯于“用户不知道自己需要什么”的产品理念。蝶式键盘就是这样注重轻薄而牺牲体验的反人类设计。为了轻薄极简,MacBook在2016年不仅放弃了剪刀脚键盘,还舍弃了广受好评的磁性接口MagSafe。但相比键盘,MagSafe接口回归的可能性或许并不大。

如果不是特别着急用电脑,觉得不如做个等等党。这2020版13寸MBP的升级幅度并不是太有吸引力。去年苹果就是5月份升级了15寸MBP,然后11月又发布了16寸MBP。没准苹果今年下半年会发布14寸MBP呢?

灯,等灯等灯。