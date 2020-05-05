疫情带给科技行业哪些好/坏影响？库克、贝佐斯和马斯克这样说

随着新冠肺炎疫情的蔓延，世界正在慢慢适应疫情下的生活。科技行业也不例外，他们现在的状况如何？听听CEO们对于当前疫情的看法。

以下是科技巨头掌门人的表态汇总：

1.苹果CEO库克：员工生产力有高也有低

库克

我们正继续工作，大家都在适应在家办公。在一些部门，有的员工在家办公的生产力甚至更高，有的则不如以前，所以生产力的高低取决于你的工作岗位。

2.谷歌CEO皮查伊：第一季度冰火两重天

皮查伊

从许多方面讲，我们在第一季度经历了两个季度的事。例如广告业务，第一季度的前两个月表现强劲，但是在3月份，广告收入突然急剧放缓。总体来说，广告支出的复苏将取决于经济活动的恢复情况。

3.亚马逊CEO贝佐斯：别吓着 40亿美元利润要用于抗击疫情

贝佐斯

如果你是一位亚马逊股票持有者，你可能想找把椅子坐下(意思指别吓着)，因为我们认为这不是小事。在正常情况下，我们预计这个第二季度会创造40亿美元或更多的营业利润。但现在不是正常情况，相反，我们预计会把所有40亿美元甚至更多一点的利润作为与疫情相关的费用，以便把商品交付给顾客，保障员工安全。

4.特斯拉CEO马斯克：美国封城是“法西斯主义”

马斯克

那么，现在是考虑未来的时候了，还得问问侵犯人权对吗？眼下都发生了什么？我想人们会对目前的状况感到很生气，十分生气。如果有人想留在家里，这很好，他们应该被允许待在家里，不应该被强制离开。但是如果说他们不能离开他们的家，离开就会被捕，这是法西斯主义。这不是民主，不是自由，把该死的自由还给人们。

5.微软CEO纳德拉：需求激增 加快数字转型

纳德拉

随着新冠肺炎疫情影响了我们工作和生活的方方面面，我们看到原本需要两年的数字转型时间现在压缩了到两个月。从远程团队合作，远程销售和客服学习到关键的云基础设施和安全，我们每天都在与客户合作帮助他们在一个远程世界里继续运营。我们所有解决方案领域立即出现的需求激增和系统性结构化调整将同时定义我们未来生活和工作的方式。

6.Facebook CEO扎克伯格：继续投资 是机遇也是责任

扎克伯格

总体来说，我认为在这样的时期，很多新东西需要开发。许多公司可能会大踩刹车，但我认为重要的是为人们的新需求保持开发和投资，尤其是弥补其他公司可能会撤出的领域。从某些方面说，这是一个机遇。从其他方面来说，对于经济复苏的持续投资是一种责任。

7.英特尔CEO斯万：短期PC需求增长 下半年依旧不确定

斯万

短期PC需求因为在家办公和网上学习而增长，但是下半年的需求前景存在更大不确定性。我们会继续评估新冠肺炎疫情对经济的影响会在多大程度上抵消远程办公产生的催化剂，并相应平衡晶圆启动计划。

8.Netflix CEO哈斯廷斯：需求前移 下半年订户增速将放缓

哈斯廷斯

我们的订户在3月份实现了增长，这实际上是今年剩余时间需求的前移。因此，我们推测第三季度和第四季度的订户增量和前几年比没有那么多了。但是我们不会轻易使用猜测、推测这种词汇，我们使用它是因为许多人感受到了经济困顿。一切都很难说。但是要再次说明的是，网络娱乐会不会在未来五年变得更加重要？是的，这一点没有任何变化。

9.IBM CEO克里什纳：疫情史无前例

克里什纳

撤销业绩指引是个决定，但是这是一个史无前例的时期。这个季度不是公布业绩指引的时候，这不利于我们，也不利于作为投资者、分析师的你们。