网络热议“55断更节”：抵制阅文霸权合同

近日，网络流传网文作家发起“55断更节”的活动，目前相关微博微博话题阅读超过2300万，讨论达5万。不过据相关话题贡献度排行显示，靠前的为游戏博主、读物博主等，参与最多的为读者，而非作家。

此前，阅文高管团队做出调整，同时，一份被称为是阅文“新合同”的合同文件被曝光，其中诸多条款引起热议，如“作品免费发布会视作对作品的推广手段，不是侵权”，“签约时乙方需向甲方提供大纲、预期字数和完本时间”，“甲方有权运营乙方的各种社交账号”等。

其中，争议最多在于版权归属问题，以及阅文之后是否会完全转变为免费阅读的问题。对此，阅文方面回应表示，当前大家讨论的这份是阅文于2019年9月推出的合同，并非如外界谣传所言是在2020年4月28日推出的新合同；收到了很多针对这份旧合同的批评和意见，已经着手重新审视，将会与作家们进行沟通，对于不合理的条款，会做出相应的修改，

《诡秘之主》作者“爱潜水的乌贼”对新合同发表看法，他表示，“特意找朋友要了份新合同看，发现有的条款是被误读，有的条款是真的非常过分。”

爱潜水的乌贼澄清两点，一，除非买断，不是委托创作，著作权依旧是自己，但聘用这个词确实容易让人过度解读，二，互动阅读做推广挺好的，后面也给出了分成收益方案。

同时他也提到，过分的太多，主要在三点：一，是动漫游戏影视版权转让，如果授权第三方，作者有一半分成，如果阅文自己使用，抱歉，不会给作者任何费用；二，免费推广和净收益这块，规定自己的权利，却一点不提自己的义务，那就是提前且如实向作者披露运营成本，这很容易做文章，很坑；三，著作权授权到著作权有效期止。

爱潜水的乌贼表示，自己是真心觉得网文的活力在于大量的中低层作者，而不是所谓的头部，“要是免费，不给写小众写创意的大量作者活路，要是这样的合同推广，更多的作者望而却步，那网文就没了活力，没了生命力，从一个读者角度来说，很害怕看到这样的场景。”

目前，虽然阅文做出回应，“霸权合同”问题依然受到很多热衷于网文的网友关注。在“55断更节”的讨论中，读者明显占据多数比例。而相关话题贡献度排行靠前的，是游戏博主，也有非阅文平台的作家。同时可以看到，在网络小说论坛"龙的天空"，有大量相关讨论。

据阅文集团总编辑杨晨发布的公告称，语文将在5月6日启动系列作家恳谈会，阅文集团CEO程武、总裁侯晓楠、总编辑杨晨和主要内容负责人等将出席，将就商业模式、作家生态以及作家合约等大家关切的问题展开讨论。