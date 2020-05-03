阅文：作家恳谈会 5 月 6 日启动，新任 CEO /总裁将参加

IT之家5月3日消息 网络文学平台阅文宣布，今年的系列作家恳谈会将于5月6日启动，希望参与的作家请通过编辑报名参加。阅文集团新任CEO程武、新任总裁侯晓楠、总编辑杨晨和主要内容负责人将参加会议。

阅文表示，恳谈会不可能覆盖到每一位作家，但希望更多的作家能参与进来，群策群力。即日起，公司编辑团队也对作家的意见展开多种形式的调研。

IT之家报道，5月2日，阅文就合同和是否全面收费等传言做出了说明和澄清，称将会与作家们进行广泛的沟通，对于不合理的条款，会做出相应的修改。同时阅文称，必须要巩固和保持付费模式，并对创新模式进行探索。外界传言的阅文推行“全部免费阅读”是不可能也不现实的。

下面是公告原文：

关于阅文作家系列恳谈会和调研的安排

各位作家伙伴：

大家好！对于近期大家关切的问题，程武、侯晓楠及阅文新团队在上周新任后一直高度关注，已经就关于阅文合同和是否全面收费等不实传言做出了说明和澄清。

正如我们在上周的公开信以及对作家的说明里提到的，新团队非常期待能以最直接的方式和大家坦诚沟通。

我们坚信：作家是阅文平台的根基。内容生态不只是阅文的，更是大家的。现在大家的意见和批评并非一日之寒，借此能了解到大家真实的心声，是非常重要的收获。

这里我分享以下安排：

1、今年的系列作家恳谈会将于劳动节后的第一天5月6日启动。希望参与的作家请通过编辑报名参加。

与会人员：作家伙伴们与阅文集团CEO程武/总裁侯晓楠/总编辑杨晨和主要内容负责人

会议议题：在上周公开信中我们希望与大家共同规划未来。本次会议将就商业模式、作家生态以及作家合约等大家关切的问题展开讨论

欢迎大家面对面，对内容生态发展中的挑战和机遇，提出宝贵的建议和意见。我们期待与作家伙伴们一起共商和共建面向未来的内容生态。

2、虽然恳谈会不可能覆盖到每一位作家，但我们希望更多的作家伙伴们也能参与进来，群策群力。即日起，我们的编辑团队也对作家的意见展开多种形式的调研。

同时，欢迎所有作家积极通过联系编辑或者给作家助手公众号留言的方式提交自己的意见和建议，支持我们共同的原创事业。

我们珍视每一位作家的意见，大家的批评和建议也是阅文新征程的起点。在这里，我代表阅文新团队，对于大家的参与和支持深表感谢：待系列恳谈会议和调研结束后，大家会看到具体切实的优化计划、举措落地。

大家的关切，我们一直在关注。

阅文集团总编辑

杨晨

2020.5.3