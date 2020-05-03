阅文回应近期质疑：推全部免费阅读“不可能也不现实”

IT之家5月3日消息 针对近期网友对阅文合同以及是否全面免费的质疑，阅文集团新团队也于昨日通过官方微信公众号对相关问题进行了解答。

IT之家了解到，受到大家普遍关注的合同是阅文于2019年9月推出的，同时阅文新管理团队表示自己将和作家们进行沟通交流并对合同进行相应的修改。针对外界传言的阅文推行“全部免费阅读”的说法，阅文团队表示这种说法“是不可能也不现实的说法，请大家不要轻信”。

回应原文：

各位作家伙伴：

大家好！针对4月28日起大家讨论和质疑的阅文合同以及是否全面免费一事，我们非常关注，在此也向大家做出说明：

1、当前大家讨论的这份是阅文于2019年9月推出的合同，并非如外界谣传所言是在2020年4月28日推出的新合同。

2、作为2020年4月27日新上任的管理团队，我们收到了很多针对这份旧合同的批评和意见。我们非常重视并已经着手重新审视，将会与作家们进行广泛的沟通，对于不合理的条款，我们会做出相应的修改，请大家放心。

3、从新团队上任伊始，我们就坚定的认为，必须要巩固和保持付费模式，并对创新模式进行探索。外界传言的阅文推行“全部免费阅读”是不可能也不现实的说法，请大家不要轻信。

4、微信读书是阅文渠道的合作伙伴之一。关于大家关注的微信读书针对阅文版权内容的限时免费运营活动，是渠道自身运营不当，同时也是我们渠道工作的管理失误。我们已经与微信读书沟通并达成共识，该运营活动已下线，不会对作家的收益产生任何影响。

5、作家是阅文平台的根基。内容生态不只是阅文的，更是大家的。现在大家的意见和批评并非一日之寒，借此能了解到大家真实的心声，是非常重要的收获。我们将于5月3日发布阅文新管理层与作家进行系列恳谈会的安排，希望得到大家对于阅文发展的直言建议，共同探讨未来。

阅文一路摸索走到今天，犯过错误、走过弯路，我们将直面挑战，希望和大家共创属于我们共同的未来。

程武、侯晓楠和阅文新团队

2020-5-2