QQ邮箱崩溃：客服页面“可能闭关修炼中或已圆寂”

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IT之家5月6日消息 据IT之家网友反馈，今日上午，QQ邮箱出现崩溃问题。
经测试，QQ邮箱登录界面出现503错误，显示“服务暂时不可用，请刷新重试。如果多次刷新仍未恢复正常，请稍后再尝试。目前我们正在努力解决该问题，因此给您造成不便我们非常抱歉，请继续支持QQ邮箱。”
同时，点击该页面的反馈意见与腾讯客服选项后，反馈意见页面出现403错误，客服页面则显示“可能闭关修炼中或已圆寂”。
▲ 反馈意见页面
▲ 腾讯客服页面
目前，不少微博用户也反映了这一问题。
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