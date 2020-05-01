“王者荣耀崩了”上热搜：一直转圈，无法匹配

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家5月1日消息 今天是五一假期第一天，也是王者荣耀五五开黑节开始的日子，不少网友没有出门而是沉浸在王者峡谷中上分，不过今天王者荣耀游戏遭遇了崩溃问题，无法匹配和排位等。“王者荣耀崩了”也马上上了微博热搜。
IT之家获知，王者荣耀官方已回应，发布了多模式无法匹配异常问题说明公告。部分召唤师出现在匹配/排位/挑战绝悟等模式中，出现无法匹配，一直“转圈”、提示“离开队伍错误”、“超时销毁房间”、无法退出队伍等问题。目前问题已定位，正在紧急修复中。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有