“王者荣耀崩了”上热搜：一直转圈，无法匹配

IT之家5月1日消息 今天是五一假期第一天，也是王者荣耀五五开黑节开始的日子，不少网友没有出门而是沉浸在王者峡谷中上分，不过今天王者荣耀游戏遭遇了崩溃问题，无法匹配和排位等。“王者荣耀崩了”也马上上了微博热搜。

IT之家获知，王者荣耀官方已回应，发布了多模式无法匹配异常问题说明公告。部分召唤师出现在匹配/排位/挑战绝悟等模式中，出现无法匹配，一直“转圈”、提示“离开队伍错误”、“超时销毁房间”、无法退出队伍等问题。目前问题已定位，正在紧急修复中。