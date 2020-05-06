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三星Galaxy S20 2K分辨率+120Hz无法同时开启，外媒称因硬件限制

2020/5/6 17:32:13来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月6日消息 外媒AnandTech最近透露了一些关于Galaxy S20系列120Hz显示屏的有趣信息。具体来说，这两款手机都具备120Hz刷新率的显示功能，但众所周知，Galaxy S20系列在开启120Hz刷新率的时候，分辨率仅限于FHD+。虽然之前有一点希望三星可能会通过固件更新来解决这个限制，但从AnandTech的新报道来看，这可能永远无法实现。

AnandTech称，虽然Galaxy S20系列和竞争对手一加8 Pro都支持120Hz的刷新率，但其底层技术在一个关键的方面是不同的。据消息人士透露，Galaxy S20系列的DDIC（显示驱动集成电路）只有一条MIPI通道，这限制了带宽，这个瓶颈似乎是Galaxy S20系列无法在QHD分辨率下提供120Hz刷新率的主要原因。要达到同时提供120Hz和QHD所需的带宽，Galaxy S20需要双MIPI接口，而不是单通道。

IT之家了解到，一加8 Pro则拥有两个MIPI接口，所以该机可以同时开启120Hz刷新率+QHD分辨率。

换句话说，Galaxy S20系列受限于硬件的限制，只能支持120Hz FHD+或60Hz QHD，固件更新很可能无法带来改变。

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关键词：三星Galaxy S20

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