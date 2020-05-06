Counterpoint：2020年Q1全球智能手机出货量下降约15.6%，三星华为苹果前三

5月6日下午消息，根据市场研究机构Counterpoint发布的2020年第一季度全球智能手机出货量统计数据，一季度全球智能手机总出货量为2.95亿台，同比下降约15.6%，去年为3.41亿台。

三星、华为和苹果出货量位居前三，分别是5900万、4900万和4000万，市场占有率分别为20%、17%和14%，去年同期分别21%、17%和12%。

根据Counterpoint的分析，出货量排名前十的品牌市场份额已经达到83%，去年同期为80%，这种头部品牌蚕食市场份额的趋势还会继续。

三星在这一点季度主导了智能手机市场，出货量占据全球智能手机出货量五分之一。不过这家厂商出货量依然同比下降18%，预计第二季度还会继续下滑。

华为本季度再次超越苹果，其出货量同比下滑17%。据Counterpoint分析，华为智能手机出货量一半以上来自中国市场。

苹果的韧性非常好，本季度同比下滑5%，iPhone收入同比下降7%，对一些欧洲和亚洲国家及地区影响不大。

小米本季度同比增长7%，继续引领印度智能手机市场，并且达到自2018年第一季以来最高市场分额（30%）

其他品牌，vivo本季度降幅较小（同比下降10%）。印度智能手机市场表现强劲，抵消了其他市场的下滑情况。