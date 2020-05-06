紫光展锐全线发力平板业务！5G平板电脑今年发布

IT之家5月6日消息 今天下午，紫光展锐举办了线上平板分享会，向IT之家等媒体分享了5G时代的平板业务线的布局和规划。紫光展锐智能手机业务副总裁吕贵珣在会议上表示，作为大屏手机替代的“旧平板”已经到了增长极限点，随着相关技术走向成熟，平板的发展到了一个裂变点。未来平板将走出家门，在线教育、移动办公的首选终端将是平板，这类平板，我们可以叫它“新平板”。新平板行业正处于爆发前夕，我们认为，2020年将成为平板的新纪元。

WIFI only平板将退出舞台，5G时代推出Perfelink解决方案

吕贵珣在分享中表示，新纪元带来新革命，第一个革掉的，就是WIFI only平板，吕贵珣认为，Wi-Fi覆盖范围小，信号不稳定，连接速度慢。严重限制了平板产品的使用空间，导致WIFI only的旧平板只能成为落灰的家庭娱乐工具。而随着通信技术的发展、云的普及，用户对随时随地学习，处理工作的需求大幅提升，移动办公成为新生产方式。随着云办公等行业的不断成熟，这个趋势还将逐步扩大，带移动通讯的平板将成为市场主流。

尤其是5G时代的到来，5G的高速率，低延时将平板的移动连接带来全新的体验，为此，展锐推出了Perfelink解决方案，可以根据用户场景和需求，动态提供多种通讯融合技术，将Wi-Fi和移动通信技术融合的最佳解决方案。

Perfelink技术可以根据用户使用场景，多种网络互为备份，动态检测Wi-Fi、4G、5G三种网络的信号和链路质量，一旦检测到一方网络质量低于预设门限，即可提前进行网络切换，且全过程用户无感知。这就是无感切换，能大大提升用户使用体验，技术水平达到业内最高标准。此外，Perfelink还支持链路并发技术，当用户在需要大数据传输时，可以选择同时启动Wi-Fi和移动通信链路，提升传输速率，大幅降低用户的等待时间。在4G+WIFI情况下，能提供733Mbps的速度，在5G+WIFI情况下，能提供2291Mbps的下载速度。

充分优化虎贲移动平台，全线进军平板

在会议上，紫光展锐宣布，面向平板这一日益增长的消费品类需求，已扩展并充分优化了虎贲移动平台，为广大消费者打造了面向旗舰体验、性能先锋和普及优选三个价位段的产品组合。

其中，旗舰体验价位，包括虎贲T7510 和虎贲T710平台，充分利用虎贲7系列提供的高性能（4核A75）、低时延和无缝切换的连接能力，基于展锐影像引擎整体方案Vivimagic的4K编解码技术，可提供更高画质、更清晰细腻的影像细节。

7系列提供了丰富的高速外设接口，多路数据并发Perfelink技术，提高数据的传输速率，为用户带来无感知的网络切换。异构双核架构NPU的采用，使AI算力大幅提升，为工业、商业、医疗、家居、教育等应用场景带来智能化升级。

性能先锋系列包括虎贲T618和虎贲T310，提供了更强的CPU性能，并支持千兆比特连接速度，性能强大的GPU以及专门为平板消费品类优化的2K编解码，芯片级护眼，集成的ISP和VDSP等处理单元，为各类丰富的AI应用提供了高效能、低功耗的技术基础。

SC9863A、SC9832E和SC7731E平台等普及优选系列带来了流畅的性能（八核A55）、多路数据并发、高清影音播放、AI场景识别，以及具有更高传输速度的5G Wi-Fi。面对居家办公、在线教育等直播类应用的兴起，大大提高了计算性能，带来更好的智能体验。

紫光展锐平板首批四大厂商六款产品

在会议上，吕贵珣表示，展锐很早就看到了平板市场的新趋势，我们的努力也获得了客户的认可，仅2020年前4个月，平板新项目数就增加26%，出货增加12%。依据不同市场和客户需求，紫光展锐准备了三个系列的平板方案，分别是：旗舰体验、性能先锋、普及优选。目前，已有一大波使用展锐平台的产品陆续上市，首批包括四大厂商六款产品，同时，紫光展锐的5G平板电脑，也将在今年发布。

1、海信大屏护眼平板Q5

海信护眼大屏平板Q5配置的零蓝光护眼RLCD屏，面向学生群体，内置聚好学、K12教辅资源、名师课堂等学习资源。面向商务人士，海信护眼平板Q5支持HDMI IN，可连接PC作为显示屏，出差携带方便。

在硬件规格上，海信护眼平板Q5内置虎贲T610八核芯片，配备4G+64G存储，拥有前后摄像头，支持4G全网通无线网络，并且电池容量高达5050mAh。海信护眼平板Q5在体验和资源上同样基于Android 10深度开发，集合24类50余项控件，进行专项定制设计，支持使用时长监控等防沉迷功能，并内置聚好学的K12教辅资源和名师课堂，支持边听边记，边读边写。海信护眼平板Q5提供外挂护眼灯，蓝牙键盘等选配件，具备手写输入、智能转写、语音翻译、双屏协同功能。海信护眼平板Q5售价2299元，6月10日开启全网预售。

2、海信教育平板E22

海信E22搭载虎贲T610采用8核架构，全新3核ISP，3200万像素四摄、AI增强算法、屏幕亮度自适应，智能分辨率和芯片级滤蓝光技术，主打护眼亮点。同时面向教育、金融、物流、快消等多种行业应用，支持手写板、键盘等外设。

3、步步高家教机S1W

步步高新款智能学习平板S1W搭载4G移动芯片平台虎贲T310，这是全球首款基于Arm DynamIQ架构的4核LTE芯片平台，可实现优异的运算性能及低功耗管理。S1W支持各类平台、各省市中小学直播教学APP，并与全国教材同步，引入一线名师视频讲解，并持续更新增加新的学习APP。

4、酷比魔方iPlay 20

酷比魔方（ALLDOCUBE）近日推出的iPlay 20平板电脑，搭载紫光展锐八核强芯虎贲SC9863A，1920×1200全高清IPS屏幕，采用全贴合疏油涂层技术，iPlay 20平板电脑搭载10.1英寸全高清IPS全视角屏幕，1920×1200高清分辨率，AI智能图像算法加持。

iPlay 20拥有178度的超大可视角度，色彩真实准确。全贴合技术取消屏间空气，减少面板之间的反光，让视觉效果更通透，让机身更轻薄。

iPlay 20拥有4GB运存，64GB存储，6000mAh大电量长续航，Android 10操作系统，GPS定位卫星导航，FM收音，售价699元。

5、台电P10HD和P80X

基于紫光展锐首款支持人工智能应用的8核4G平台SC9863A，台电开发了10.1英寸全高清4G全网通平板P10HD，和8英寸的AI随身平板P80X。