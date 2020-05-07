苹果iOS 13.5开发者预览版Beta 4正式发布

IT之家5月7日消息 继苹果发布iOS 13.5开发者预览版Beta 3一周后，苹果今天正式发布了该版本的第四个开发者预览版。

IT之家了解到，此次更新文件包大小为180MB，主要是在Beta 3的基础上进行Bug修复，同时进一步优化了由苹果/谷歌联合设计的COVID-19通知的API并将其用于“健康”App。用户可以在设置中选择开启/关闭COVID-19通知功能。此次更新依旧优化了Face ID识别和FaceTime功能。大家可以到【果粉圈】集中讨论。

1、iOS 13/iPadOS开发者测试版描述文件：点此下载

2、iOS 13/iPadOS公开测试版描述文件：点此下载

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3、描述文件、iOS固件下载必备之完全手册：

《苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

《IT之家精华：苹果iOS系统发布/固件下载/升级更新大全表》

兼容设备列表：

iOS 13支持的机型如下：

iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X

iPhone 8、iPhone 8 Plus

iPhone 7、iPhone 7 Plus

iPhone 6s、iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone SE（第二代）

iPod touch (第七代)

iPadOS支持的机型如下：

iPad Pro(12.9英寸)、iPad Pro(11英寸)、iPad Pro(10.5英寸)、iPad Pro(9.7英寸)

iPad（第七代）、iPad (第六代)、iPad (第五代)

iPad mini (第五代)、iPad mini 4

iPad Air (第三代)、iPad Air 2