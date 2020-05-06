来了！苹果官宣：6 月 22 日起召开 WWDC20 虚拟全球开发者大会

IT之家5月6日消息苹果现已宣布将于 6 月 22 日开始以虚拟形式举行年度全球开发者大会，届时将通过 Apple Developer App 和 Apple Developer 网站免费向所有开发者开放。

苹果同时宣布将举办 Swift Student Challenge，为广大学生开发者提供一个舞台，通过创造自己的 Swift Playground 作品来展现他们对编程的热爱。

“WWDC20 将是我们迄今为止规模最大的一次开发者大会。在 6 月的这一周时间里，全球超过 2300 万名开发者将以前所未有的方式联系在一起，分享和了解 Apple 各个平台未来的发展。”Apple 全球市场营销高级副总裁 Phil Schiller 表示。

Apple 软件工程高级副总裁 Craig Federighi 表示：“学生是 Apple 开发者这个群体中不可或缺的一部分，去年就有来自 37 个不同国家和地区的 350 多名学生开发者参加了 WWDC。”

IT之家了解到，Swift Playgrounds 是适用于 iPad 和 Mac 的一款 App，让用户能以互动有趣的方式来学习 Swift 编程语言。即日起至北京时间 5 月 18 日下午 2:59 (太平洋夏令时间 5 月 17 日晚上 11:59)，世界各地的学生开发者可向 Swift Student Challenge 提交自己的作品，参赛作品须为在 Swift playground 中创建的互动场景，体验时长不超过三分钟。获胜者将获得 WWDC20 专属夹克和徽章组。

同时，6 月苹果将通过 Apple Developer App 分享更多 WWDC20 活动资讯，包括主题演讲和 Platforms State of the Union 详细信息，以及课程和实验室时间表等。相关信息还将通过 Apple Developer 网站和电子邮件公布。