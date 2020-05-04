微软云端 Windows 虚拟桌面重大更新：更好管理，多会话 Win10

IT之家5月4日消息 在2019年9月，微软宣布Windows Virtual Desktop（虚拟桌面）全面可用，Windows Virtual Desktop是在微软云服务Azure中运行桌面和应用程序的虚拟化服务。它提供简化的管理，多会话Windows 10，针对Office 365 ProPlus的优化以及对远程桌面服务（RDS）环境的支持。据IT之家了解，企业可以在几分钟内在Azure上部署和扩展Windows桌面和应用程序，并获得内置的安全性和合规性功能。

微软近期宣布了Windows虚拟桌面的重要更新。

更新的管理体验-微软正在引入深度集成到Azure门户中的新管理体验。你可以从Azure门户设置主机池，管理应用程序或桌面以及分配用户。微软还通过Azure自动化和Azure Logic应用程序集成来改善自动缩放体验。

法规遵从和安全性-Windows Virtual Desktop已在全球范围内提供，现在微软为用户提供服务数据存储位置的选择，以满足你的法规遵从性需求。放开对跨Azure区域分布的服务数据库的支持，以满足数据驻留的监管和合规性需求-服务元数据可以在美国和欧洲分布，其他区域也将很快推出。此外，微软宣布了以下安全改进。

可以使用Azure Active Directory（Azure AD）组将用户组添加到Windows虚拟桌面。

支持静态或动态条件访问策略。

支持强制多因素身份验证（MFA）。

Windows虚拟桌面与Azure基于角色的访问控制（RBAC）和分析的集成，可以更好地管理对用户权限的控制。

能够选择要存储服务元数据的地理位置，以实现最佳的法规遵从性和性能。

即将对Microsoft Teams提供支持-微软将改善Windows Virtual Desktop上Teams的体验。微软将使用“A/V重定向”进行视频通话。共享视频时，这将在用户之间创建直接路径，从而显著改善视频和音频体验。此功能将在一个月内在“公共预览”中可用。

微软将向其开发合作伙伴发布新的Windows Virtual Desktop SDK，以支持基于Linux的瘦客户端的创建。