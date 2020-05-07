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比亚迪正式签约巴西圣保罗 17 号线云轨项目：发车间隔最快 80 秒

2020/5/7 9:18:12来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月7日消息 比亚迪官方宣布，当地时间4月27日，比亚迪和巴西圣保罗地铁公司正式签署圣保罗市轨道交通17号线项目合同，继萨尔瓦多云轨后，比亚迪轨道交通业务在巴西再下一城。

比亚迪将作为系统整体方案提供者，为圣保罗市轨道交通17号线提供包括14列5编组车辆、道岔、导电轨、UTO级信号系统、中央控制系统、工程车、洗车机等在内的单轨系列机电产品以及工程集成、安装、调试、培训等技术服务。

▲圣保罗州政府宣布比亚迪中标巴西圣保罗市轨道交通17号线公告截图

▲圣保罗市轨道交通17号线示意图

全长17.7公里的17号线，建成后与现存的地铁1号线、4号线、5号线及9号线等多条线路接驳。比亚迪巴西分公司表示，“设计日均客流量将达到25万人次，发车间隔最快可达80秒，这对车辆技术、运行系统等提出了极为严苛的要求。”

下面是云轨的综合优势：

① 建造周期短：采用预制轨道梁，节省了工期，整体建造周期约为地铁的1/3。

② 造价低：工程量适中、拆迁少且以高架为主，总造价约为地铁的1/5。

③ 占地面积小：轨道梁纤细、支柱结构面积小，可建在道路中央分隔带和较狭窄街道上。

④ 环境适应性强：爬坡能力强，可实现10%爬坡；转弯半径小，可实现45米转弯半径，因此可在建筑物密集和地形起伏大、坡陡急弯处建造。

⑤ 桥梁通透，景观性好：空间遮挡小，能提供更充足的光照；很好地适应城市景观和生态环境。

⑥ 噪声低、乘坐舒适：转向架采用橡胶轮胎及空气弹簧，因此车体振动小，且运行噪音远低钢轨系统，在城市噪音控制标准以内，轨道架设可从建筑中穿过。

⑦ 搭载全自动运行系统等诸多高科技配置，可实现全自动运行、断电无人驾驶、自动诊断、休眠唤醒、客流实时监测、人脸识别、可视对讲等功能。

IT之家了解到，2017年9月，比亚迪全球首条商业化运营线路银川云轨正式通车，直至今天各方面运营数据良好。

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关键词：比亚迪云轨

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