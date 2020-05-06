比亚迪「汉」官方实拍图赏

IT之家5月6日消息 比亚迪汽车销售有限公司总经理赵长江近期在微博透露，比亚迪与华为的合作有很多惊喜。赵长江还表示，“特斯拉的牌打完了，轮到我们出牌了，全球超安全智能新能源旗舰轿车-汉值得大家期待！”今天比亚迪官方发布了比亚迪「汉」的实拍照片，离新车上市越来越近了。

作为华为整体智能汽车解决方案的HiCar系统已进入最后调试阶段，支持车型今年有望推向市场。华为入局将推动国内智能汽车产业出现跨越式发展。

据IT之家此前报道，比亚迪“汉”新车型将首发搭载刀片电池，还有如下一些数据：

1、麋鹿测试成绩80km/h+还很稳。

2、充电10分钟续航135公里，最快充电；25分钟充电30%到80%，真实续航超过600km，搭载最新智能温控系统低温性能也很好。

3、百公里刹车距离32.8米，世界第一。

4、能量回收里程近35%，意味着汉ev可以开到700+km，

5、有碳纤维材质的运动套装，非常酷！

6、整车风阻系数0.233，世界前三。

7、后排乘座空间非常舒适，s级豪华享受。

8、采用了最多高强度钢，一体式安全笼结构

据IT之家了解，汉EV共有单电机以及双电机两个版本，前者最大功率222马力，最大扭矩330N·m，将会有506km/550km以及605km三种续航版本车型。

整车

细节

内饰

3月29日比亚迪举行了刀片电池超级发布会。比亚迪正式面向外界发布了刀片电池，并且确认比亚迪“汉”新车型将首发搭载刀片电池。除了安全之外，刀片电池还具有高电压放电能力，能够为纯电动汽车提供更强劲的动力输出和加速能力，以2020年中将发布的比亚迪汉EV为例，在搭配全球首次量产应用的“高性能碳化硅MOSFET电机控制模块”之后0-100km/h加速仅需3.9秒，续航可以达到605km。