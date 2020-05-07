时隔6年！存在于自2014年以来所有三星手机中的高危漏洞终于被修复

IT之家5月7日消息 据ZDNET报道，三星本周发布最新的安全更新以修复自2014年以来一直影响着所有在售三星智能手机的严重漏洞。

IT之家了解到，三星于2014年年末为所有自家手机加入了对Qmage图像格式（.qmg）的支持，而三星的定制Android系统在处理该图像格式上存在漏洞：Google的“零号项目”漏洞搜寻小组的安全研究员Mateusz Jurczyk发现了一种利用Skia（Android图形库）如何处理发送到设备的Qmage图像的方法。

Jurczyk说，Qmage错误可以在零点击的情况下可被利用且无需任何用户交互。发生这种情况是因为Android将所有发送到设备的图像重定向发送到了Skia库以在用户不知情的情况下进行处理（例如生成缩略图预览）。Jurczyk称其通过向三星设备发送重复的MMS（多媒体SMS）消息进而利用了此漏洞。每条消息都试图猜测Skia库在Android手机内存中的位置，这是绕过Android的ASLR（地址空间布局随机化）保护的一项必要操作。

Jurczyk说，一旦Skia库位于内存中，最后一个MMS就会传递实际的Qmage有效负载，然后设备即可被执行攻击者的代码。

谷歌研究人员说，攻击通常需要50到300条MMS消息来探测和绕过ASLR，这通常平均需要100分钟左右。此外Jurczyk称该项攻击可被修改为执行而不会提醒用户，通过MMS和Samsung Messages应用程序以外的其他方法来利用Qmage错误对设备进行攻击的方法从理论上讲是可行的。

目前三星在2020年5月的安全更新中修复了该Bug。该漏洞在Samsung安全公告中被命名为SVE-2020-16747，在Mitre CVE数据库中被命名为CVE-2020-8899。