OneWeb破产，亚马逊、SpaceX与两家中企等参与竞购

5月7日消息，据外媒报道，由于日本软银集团拒绝在新冠疫情期间继续提供额外资金，卫星服务提供商OneWeb于今年3月份申请破产。现在，多家公司都在竞标OneWeb的太空互联网资产。

据悉，这些参与竞标的公司包括亚马逊、美国太空探索技术公司SpaceX、总部位于巴黎的卫星运营商Eutelsat、总部位于纽约的私募股权公司Cerberus Capital Management以及两家中国公司。

OneWeb已经将74颗卫星送入轨道，为从太空提供高速互联网服务做准备。其网络覆盖首先从北极开始，最终向全球提供服务。破产程序包括拍卖OneWeb的资产以补偿债权人的损失。周一是潜在买家提交不具约束力投标建议书的最后期限，这将让他们有机会查看OneWeb的账簿。

SpaceX和亚马逊之所以引人注目，是因为这两家公司都有自己的卫星互联网服务计划。SpaceX已经通过星链（Starlink）项目发射420颗卫星，并表示在今年年底前开始提供有限的商业服务。亚马逊已经宣布了将3236颗卫星送入低地轨道的计划，但它还没有获得所需的监管许可，也没有宣布卫星部署或服务的时间表。

可以想象，亚马逊可以利用OneWeb现有的频谱接入来加速推动其Project Kuiper，而SpaceX收购OneWeb的资产仅仅是为了保证亚马逊或任何其他竞争对手都不能使用这些资产。这些公司或许并非真正对竞标感兴趣，只是想更好地了解各自太空互联网计划的进展情况。