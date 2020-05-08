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契合Chrome深色模式：谷歌搜索结果页将可随深色显示

2020/5/8 9:36:07来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家5月8日消息 根据外媒9to5Google的消息，谷歌正计划将“黑暗模式”引入谷歌搜索结果页，未来也可能会将旗下其他的网页也引入Android版Chrome的黑暗模式

此前，安卓设备上的Chrome浏览器已经支持黑暗模式，用户可以在菜单>设置>主题中启用。但是在切换为深色模式后，Chrome只会将浏览器 UI和“新标签页”的页面更改为深色，网站还是浅色的主题。即使是谷歌自家的搜索和搜索结果页面也仍然是浅色的。不过现在，谷歌正在改变这个问题。

外媒在Chromium源代码存储库中中的新代码更改内容中发现了这个信息。该代码将在chrome：// flags中添加一个新标志，该标志提供了相当简单的描述。

显示适用于Chrome Android的深色SRP

如果启用此功能，则Chrome处于夜间模式时，用户也会看到较暗的搜索结果页。

#enable-android-dark-srp

因此如果不出意外，在不久的将来谷歌的搜索结果页也将具有深色主题，外观可能类似于安卓上的谷歌搜索应用提供的深色主题。不过，IT之家觉得，有一点比较奇怪的是，其实谷歌可以在搜索网站本身进行调整修改，而不需要通过chrome来进行更改。但不管怎么样，大家可以期待一下未来升级后的chrome“黑暗模式”。

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关键词：Chrome谷歌搜索

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