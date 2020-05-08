谷歌推出Read Along应用，帮孩子提升阅读能力

IT之家5月8日消息 谷歌今天推出了一款新的应用程序，名叫《Read Along》，该应用程序旨在帮助小学生练习他们的阅读技能。这款新的Android应用程序基于谷歌现有的应用程序《Bolo》，该应用程序于去年在印度推出，其中包含英语和北印度语的读经故事。更新并重命名后的《Read Along》现已在全球范围内可用，支持九种语言。

与《Bolo》一样，《Read Along》利用谷歌的语音识别和文本转语音功能帮助孩子学习阅读。

该应用程序包含一个名为Diya的内置阅读助手。当孩子们大声朗读时，Diya会发现孩子是否存在语音上的问题，然后通过积极的挑战帮助孩子进行准确的读音。孩子也可以随时要求Diya帮助他们阅读他们不知道的句子或发音。

随着孩子在应用程序的帮助下慢慢提高阅读水平，他们会获得一些文字游戏的内容，并得到一些应用内置的奖励。谷歌表示，这款应用的开发考虑了儿童的隐私，并且能够在没有Wi-Fi或数据流量的情况下正常工作。语音数据会在设备上进行实时分析，不会在Google的服务器上进行同步，存储或分析。该公司还强调说，它并没有使用孩子们的语音样本来使产品变得更好。

IT之家了解到，该应用程序也不包含广告或应用程序内购买。父母如果想下载其他故事，可以选择连接到互联网，但无需付费。在开始时，《Read Along》提供了大约500个故事，并且目录不断增加新书。

该应用程序可以在Google Play上免费下载，适用于5岁以上的儿童。