SpaceX飞船载人飞行测试临近，NASA拟继续购买俄飞船座位

5月8日消息，据外媒报道，NASA即将与太空探索技术公司SpaceX进行首次商业载人发射，希望结束对俄罗斯飞船的依赖。但即使此次发射成功，NASA也希望继续购买俄罗斯飞船的座位，并与其展开新的合作。

据悉，NASA正在与俄罗斯航天局展开洽谈，想在俄罗斯联盟号(Soyuz)飞船上再购买一个座位，这艘飞船将于今年秋天发射。在完成这笔交易后，NASA希望与俄罗斯航天局达成新的合作协议，即交换对方飞船上的座位，以换取更多进入太空的机会。

这将意味着，美国宇航员仍将乘坐俄罗斯联盟号飞船进入太空，俄罗斯宇航员也可搭乘SpaceX的载人龙飞船。

自从2011年结束航天飞机计划后，NASA不得不依赖俄罗斯飞船作为其运送宇航员往返空间站的唯一工具。但这只是临时解决方案，NASA购买每个座位的成本约为8500万美元。NASA已经选择SpaceX和波音公司开发飞船和火箭，用于接送其宇航员。

NASA与SpaceX的首次载人飞行定于5月27日进行，这是该机构近十年来首次从美国本土发射宇航员。

宇航员鲍勃·本肯(Bob Behnken)和道格·赫尔利(Doug Hurley)将驾驶载人龙飞船前往空间站，并在那里停留110天。他们不仅将评估飞船在任务不同阶段的表现，还将协助NASA宇航员克里斯·卡西迪(Chris Cassidy)进行空间站的日常维护。