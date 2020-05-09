谷歌：大部分员工在2021年之前都将居家办公

据外媒报道，有熟知内情的消息人士透露，谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）周四告诉员工要做好远程工作到10月的准备，甚至可能要到年底。

谷歌发言人证实，预计大多数员工都将在2021年之前居家办公。

皮查伊曾在两周前向员工发出电子邮件称，有些办公室最早将于6月开业。据匿名消息人士透露，本周谷歌员工被告知复工时间将因部门和地点而异，但多数员工至少要到10月底才能上班。

Facebook也在周四通知员工称，如果他们愿意的话，可以在整个2020年中都远程工作。这家社交媒体巨头预计，最早要到7月6日才会重开大部分办公室。

在新冠病毒大流行仍在蔓延之际，美国各州和企业正在努力寻找重启的方法。谷歌总部所在的加利福尼亚州正在允许部分企业有限开放，其中包括一些制造业公司。特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）等公司高管都倡导重启经济，但大多数科技领袖都更加谨慎。谷歌是3月初首批关闭办公室的硅谷科技巨头之一，随后皮查伊在4月发出的电子邮件中表示，任何可能会有的复工都将逐步错峰进行。谷歌拥有10万多名支薪员工，还聘用着数万名合同工。

谷歌3月表示，该公司将向自助餐厅员工等受居家令影响的合同工照常发放工资和提供病假，并计划“在未来几个月中”对此决定进行评估。谷歌发言人未对这项政策置评。