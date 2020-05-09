【视频】魅族17快速上手：白色面板+梦幻独角兽独此一家

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Hello，大家好！我是水水。欢迎来到IT之家。五一劳动节之后，魅族17系列新品姗姗来迟。作为魅族一年一度的旗舰产品，17改变了以往的小而美，不惜用上陶瓷，AG玻璃等多种工艺强化质感。当然，魅族17可能是极少数还在坚持白色面板的手机产品，2.99mm的超小孔径和几乎四边等宽的屏幕看起来还是非常舒服的。5G有了、大电池有了、高刷新率有了，Pro版本也加入了无线充电，魅族17系列也在迅速补齐短板，那它的表现究竟如何呢？赶紧点开IT之家的视频一探究竟吧：
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