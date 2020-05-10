3699 元起，魅族 17/Pro 明日 10 点全渠道首销：赠魅族 HiFi 解码耳放， 18 个月超长保修

IT之家5月10日消息 魅族5月8日正式发布了新款魅族17/Pro系列手机，采用6.6 英寸三星定制Super AMOLED显示屏及骁龙865+UFS 3.1方案，3699元起。魅族17 8+128GB 售价 3699 元，8+256GB 3999 元；魅族17 Pro 8+128GB 售价 4299 元，12+256GB 4699 元；魅族 17 Pro 晓芳窑艺术典藏版12 + 256GB 售价 9999 元。

魅族科技表示，明日 10:00，魅族 17 系列在全渠道开启首销，购机享 12 重好礼！ 【首销福利】：获赠魅族 HiFi 解码耳放 1 条，享 18 个月超长保修等售后权益，还有高价值热门应用、游戏的专属礼包福利。

IT之家获悉，针对售后，魅族 17 系列将享受终身尊享 VIP 服务，上门维修免服务费 1 次或者寄修免来回运费 1 次，首销当日购买还可获得 18 个月的超长保修（注意：仅限首销当天购买用户）。此外，我们还推出了政企定制服务。

魅族17采用了一块6.6 英寸90Hz三星定制Super AMOLED显示屏，分辨率为2340*1080，支持 0.15s Super mTouch 屏下指纹解锁系统。右上角有一个 2.99 mm 孔径的微孔。采用高通骁龙 865+8G + 128G/256G UFS 3.1 高速闪存方案，内置4500mAh电池，支持30W Super mCharge快充；采用6400万全场景四摄方案+2000万像素前置摄像头，支持超级夜间模式 3.0、屏幕补光；支持mSmart 5G 快省稳技术、智能全功能 NFC、360° 智能环绕天线、搭载基于 Android 10 的 Flyme 8.1 稳定版。

魅族17 Pro标配 LPDDR5内存，支持 27W 无线超充，无线反充。全系采用陶瓷机身设计，乌金、定白，以及与晓芳窑联合设计的天青可选；采用 6400W 全场景 AR 专业影像系统，全球首发三星的 S5K33D 深感探测器，人像虚化支持照片、视频，还独享3D 相机、3D 壁纸、AR 尺子、AR 夜视仪等功能。