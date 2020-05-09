美将用波音747从空中发射运载火箭，送卫星入轨

当地时间5月7日，VOX Space公司宣布他们已获得了从关岛进行航天发射的批准。在首次发射任务中，VOX将把供美国政府使用的实验性立方体卫星送入轨道。

这家隶属于维珍轨道（Virgin Orbit）的公司表示，在与美国空军签署协议之后他们将利用关岛安德森空军基地（Andersen Air Force Base in Guam）的Launcher One系统执行发射任务。与传统垂直升空发射不同，Launcher One的火箭是在半空中从波音747飞机上发射的。

Vox Space总裁沃恩（Mandy Vaughn）在一份声明中说： “汤普森中将（Lt。Gen。John Thompson）和他的‘空间和导弹系统中心’（Space and Missile Systems Center）团队在整个过程中提供了具有远见卓识的领导力。我们非常高兴能展示只有Launcher One才能提供的灵活性和机动性。”

该公司认为，关岛是发射任务的理想地点，因为该岛的纬度较低，几乎所有方向的发射轨迹都很清晰，使Launcher One系统能够有效地向所有轨道倾角运送载荷。

维珍轨道首席执行官哈特（Dan Hart）在4月份争取发射计划的批准时说：“从关岛发射使我们很容易获得客户所需要的每一个轨道倾角。有了空中发射系统，我们将像其他飞机一样飞出去，然后在海平面上空释放火箭。最小化的占地面积加上关岛天然的发射位置相得益彰。”

VOX Space在关岛的首次发射任务名为“太空测试计划-27VP”。（Space Test Program-27VP）作为美国航天部队的一项任务，这项计划的目的是把来自政府机构的几颗实验性和技术演示立方体卫星送入轨道。STP-27VP项目是美军“快速敏捷发射计划”（Rapid Agile Launch Initiative）中“国防创新单元”（Defense Innovation Unit） 的一个部分。

今年4月，VOX Space获得了一份价值3500万美元的订单，合同内容是将44颗技术演示性卫星发射到轨道上。这份订单包括使用三个Launcher One系统，第一次发射暂定于2021年10月。