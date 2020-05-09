丰巢科技回应杭州东新园小区停用快递柜：已构成违约

IT之家5月9日消息 丰巢宣布于4月30日开始收超时费，普通用户可以免费保管用户包裹12小时，超时后，每12小时收取0.5元，3元封顶，这一举动引起了不少争议。

5月7日，浙江杭州东新园小区丰巢快递柜因收费问题，被业委会和物业中心停止使用，并且据媒体报道有不少小区也已经开始停用丰巢快递柜。

现据澎湃新闻报道，针对杭州东新园小区因不满丰巢快递柜收费而暂停使用一事，5月9日下午，深圳市丰巢科技有限公司（简称“丰巢科技”）发布《东新园业委会事件声明》称，丰巢依照协议支付场地费为东新园小区业主提供服务，协议不包含对于丰巢营业模式和价格的约束，业主个体是否使用，是否愿意成为会员，我司已在官方渠道提供自由选择，业委会应当尊重业主个人选择，业委会如执意继续停机，是严重的违约行为。如对合作有异议，需遵照合同约定进行解决。

IT之家了解到，上述声明还称，“业委会单方面断电已经构成违约，已对我司造成巨大经济与商誉损失。也给小区业主和快递员带来诸多不便。我司保留追索东新园业委会毁约的责任权利，同时将依据合约追索相关经济和商誉损失。”

此前丰巢公司方面曾表示，收超时费是考虑到目前快递柜合理使用率低下，面临经营成本上的压力才做出的价格调整。“我们入驻小区都是按年付场租和电费，包括维护的成本、还有平台运营和技术开发的成本。”深圳市丰巢科技有限公司上海区负责人周官遴表示，目前上海柜机格口的使用率大概在80%左右，滞留的占15%-20%，基本都超过两天。