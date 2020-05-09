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【IT之家开箱】大疆Mavic Air 2无人机图赏

2020/5/9 23:27:54来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

4月28日，DJI大疆创新宣布推出航拍新旗舰御Mavic Air 2，售价4999元。相比上代产品，Mavic Air 2机身更大一些，搭载了1/2英寸CMOS传感器，续航也增加到了34分钟。IT之家已经拿到了Mavic Air 2，现在为大家带来这款无人机的首发开箱图赏。

开箱

大疆Mavic Air 2采用了白色的包装盒，正面标注“Mavic Air 2”字样以及外观示意图。

打开盒子就是Mavic Air 2本体了。

Mavic Air 2的包装盒内包括无人机本体、遥控器、充电器和附送的线材。

图赏

Mavic Air 2采用了和御系列相似的折叠结构，相比上代体积和重量都有所增加。

展开之后，Mavic Air 2的三围尺寸为183mm×253mm×77mm，比前代长了12mm，宽了接近28mm，也重了140g。

IT之家了解到，大疆Mavic Air 2搭载了1/2英寸CMOS传感器，可录制4K/60fps视频，也可拍摄4800万像素照片，支持HDR和焦点追踪功能，支持 8K移动延时视频，续航时间达到34分钟，运动模式下最高飞行速度达19m/s，支持10公里全高清传图。

大疆Mavic Air 2整体经过重新设计，气动性更好，普通档速度提升到43公里/小时，而且功耗更低。功能方面，Mavic Air 2加入了智能拍照模式，包括场景识别、纯净夜拍及HD三种技术。

Mavic Air 2采用了折叠式遥控器，需要搭配智能手机来使用。

标配的遥控器拥有240分钟的续航时间，并且采用了人体工程学设计，握持感更佳。

遥控器采用了新的加持结构，适配全面屏手机，操控体验更好，连接手机时还可为其充电。

大疆 Mavic Air 2 目前已在京东等平台上架，标准版售价4999元，畅飞套装另含单肩包，2块备用电池、1组ND滤镜等配件，售价6699元。

京东DJI 大疆 御 Mavic Air 24999元直达链接
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关键词：大疆Mavic Air 2

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