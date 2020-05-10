“钢铁侠要迁都”：特斯拉拟把总部和未来项目移至德州/内华达州

当地时间周六，特斯拉CEO埃隆·马斯克在推特上宣布，他将“立即”将特斯拉公司的总部和未来项目迁往德克萨斯州或内华达州。他还表示，在弗里蒙特的活动将取决于特斯拉在当地的待遇。

此前一天，加利福尼亚州阿拉米达县表示，疫情封锁期间，特斯拉不可运营该公司位于该县的弗里蒙特工厂。

马斯卡是在回应推特用户时宣布这一消息的。

他早些时候在推特上表示，特斯拉正以“（该县）与州长、总统、我们的宪法自由和简单的常识背道而驰！”为由对阿拉米达县提起诉讼。