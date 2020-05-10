基本款13英寸MacBook Pro\MacBook Air对比

IT之家5月10日消息 据Macrumors报道，苹果近日更新了2020款MacBook Pro 13，其低配版本售价1,299美元。相较于999美元的MacBook Air，2020款MacBook Pro 13有哪些差异化的配置呢？外媒也将这两款产品做了对比。

IT之家了解到，基本的13英寸MacBook Pro和MacBook Air之间的差异非常细微，不过两台笔记本电脑都具有各自的一些独特的特点。

相同点

· 13英寸Retina显示屏，支持True Tone

· 剪刀式Magic Keyboard

· Force Touch触控板

· 2个Thunderbolt 3端口

· 3.5毫米耳机插孔

· 256GB SSD存储标准，最高可选配2TB

· Touch ID

· T2安全芯片

· 720p摄像头

· 802.11ac Wi-Fi，（Wi-Fi 5）

· 蓝牙5.0

· 三麦克风阵列

· 杜比全景声（Dolby Atmos）环绕声

13英寸MacBook Pro的优点

· 显示屏支持P3宽色域，可呈现更鲜艳逼真的色彩

· 显示屏亮度最高为500尼特，而MacBook Air为400尼特

· 触控条

· 扬声器声音略好

MacBook Air的优势

· 长达11小时的电池续航，13英寸MacBook Pro基本款的续航则为10小时

· 重量相较于Pro更轻

· 更快的RAM：13英寸MacBook Pro基本款配备3733MHz LPDDR4X与2133MHz LPDDR3

· 支持6K显示屏，而基本13英寸MacBook Pro则为5K

· 与MacBook Pro不同，MacBook Air还具有金色选项

性能

苹果MacBook Air最适合于轻量级的日常任务，例如网页浏览和轻度办公，而MacBook Pro则能够更好地处理更繁重的任务，例如渲染大型视频文件。这不仅是因为MacBook Pro拥有比Air更快的处理器，而且还因为它拥有更棒散热设计。

MacBook Air配备了英特尔最新的第10代处理器，13英寸MacBook Pro基本款仍搭载第8代处理器。但是Air使用的是低功耗Y系列芯片且时钟速度较低，因此Pro的总体性能仍旧较佳。

Geekbench 5下13英寸MacBook Pro和MacBook Air配置得分：

MacBook Air / 1.1GHz双核Core i3： 1,002分单核 1,998分多核

MacBook Air / 1.1GHz四核Core i5： 1,055分单核 2,645分多核

MacBook Air / 1.2GHz四核Core i7： 1,102分单核 2,843分多核

MacBook Pro / 1.4GHz四核Core i5： 927分单核 3,822分多核

MacBook Pro / 1.7GHz四核Core i7： 1,036分单核 3,909分多核

选择

如果用户重视便携性和续航时间并且愿意牺牲一些性能，那么MacBook Air就是一个相对不错的选择。若用户需要处理更繁重的任务，13英寸MacBook Pro拥有更快处理器、更棒的散热设计、Touch Bar、更棒的显示效果和表现更好的扬声器。