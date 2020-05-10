微软确认 Win10 版本 2004 正式版将在 5 月推送

IT之家5月10日消息 微软即将开始推送Windows 10版本2004，又称2020 Windows 10更新五月版，这一版本的名称比较特殊采用了2004版本而是不是2003版本的说法，是为了避免与Windows Server 2003混淆打架。

微软全球副总裁、Windows硬件负责人Panos Panay近期在博客文章中表示，团队将迈出重要的一步，通过2020 Windows 10更新五月版来满足客户的需求，该更新将自本月开始免费向每台Windows 10 PC推送。

微软表示，在此更新中，将使客户更轻松，更快捷地进行操作，例如引入更简化的方式来配对Windows中的蓝牙设备，使家庭设备更轻松连接的任何东西，还在其他方面带来了实际的改进，例如，当你卸下二合一设备键盘时，平板电脑的体验得到了改善，使你可以保持桌面的熟悉度，同时针对触摸进行了优化。与往常一样，微软将继续致力于为每个人提供Windows功能，并且通过Windows 10更新五月版，为使用Eye Control功能的用户提供了“拖放”功能。微软甚至还带来了一些乐趣，例如直接在Windows表情符号键盘中提供更多kaomoji表情符号。☜（ﾟヮﾟ☜）

IT之家报道，目前，微软Windows Insider用户可以通过发布预览通道提前尝鲜Windows 10版本2004，根据此前爆料的非官方消息，2020 Windows 10更新五月版有望在5月28日发布。