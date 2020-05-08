【IT之家开箱】魅族17梦幻独角兽图赏：极边全面屏，6400万横排四摄

IT之家5月8日消息 今天下午魅族举办了魅族17系列 5G 梦想旗舰发布会，正式发布了魅族17系列新机，售价3699元起。IT之家已经率先拿到了一款魅族17梦幻独角兽配色，接下来就通过一组图赏详细了解一下魅族17的“全平衡设计”吧。

魅族17采用了黑色的包装盒，正面只有“MEIZU”“17”和“5G”字样，非常简洁。

打开包装，里面依次是魅族17本体、充电头、数据线和魅族特有的卡针。

IT之家拿到的魅族17的梦幻独角兽配色，背部采用了AG玻璃蚀刻工艺，拥有磨砂质感，光影交错时，机身背面便可折射出灵动鲜活的色彩。

机身的侧面采用了0.5度弧线偏移，四角为G3曲率，整体呈现出圆润饱满的感觉。魅族17整体采用了全平衡设计，50:50 重量平衡设计带来了更出色的手持体验，超过 20 层镀膜的次代机刻电镀工艺让后盖更有质感。

机身正面采用了一块6.6 英寸三星定制Super AMOLED显示屏，分辨率为2340*1080，支持90帧刷新率，100% 的 DCI-P3 色域覆盖以及视网膜色彩，局部峰值亮度高达1100nit ，并且支持 0.15s Super mTouch 屏下指纹解锁系统。右上角有一个 2.99 mm 孔径的微孔，最大程度避免视觉入侵，屏占比高达 92.2% ，听音表现提升 30% 的第三代「双」·超线性扬声器也成功入驻窄边。

值得注意的是，魅族还针对屏幕打孔进行了贴心的设计，在微孔上，环形电量显示成为一个有趣又精致的视觉功能，你可以自由选择是否开启；在前置摄像头被调用时，微孔会闪烁一下，这将提醒你某些 App在你不知情的情况下调用了前置摄像，保护你的隐私。微孔内隐藏了一颗2000万像素前置摄像头，支持超级夜间模式 3.0、屏幕补光。

魅族17的相机模组与今年的矩阵式“麻将”设计不同，魅族17搭载了6400万横排四摄，识别度很高。这四颗摄像头分别是：6400万像素IMX686主摄，ƒ/1.8 大光圈，等效焦距 26 毫米；1200W 景深镜头；500W 专业的微距镜头；800W 像素的 118° 超广角镜头，等效焦距16mm，另外经典环形闪光灯也得到保留。

最后来看一下配置，魅族 17 配备主频达 2.84GHz 的高通骁龙 865 处理器，搭载的 Adreno 650 GPU ，同时标配 8G + 128G/256G UFS 3.1 高速闪存，内置4500mAh电池，支持30W Super mCharge快充，半个小时能充入 56% 电量。其它方面，魅族17还支持mSmart 5G 快省稳技术、智能全功能 NFC、360° 智能环绕天线、搭载基于 Android 10 的 Flyme 8.1 稳定版。

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