一加手机氢 OS 更新计划公布：多任务界面优化、一键开启暗黑模式

IT之家5月10日消息 一加社区近期发布了一加氢OS详细更新规划、计划，包括适配功能进度和Bug修复等。

目前一加5和5T已发出安卓10的公测；一加7和7T系列最新一版公测已在逐步推送中；一直在持续优化一加7和7T的语音唤醒能力。目前已进入公测阶段；

上海公交卡一加7T系列已经上线，一加8系列预计将在5月份开通，一加7系列预计7月份上线，一加5到6系列预计8月份上线上海公交卡；

IT之家获悉，一加氢OS还针对多任务界面做了优化，可以更方便地快速切换应用，预计5月份上线；将支持一键开启暗色模式，5月份开启内测。将优化前五格音量的变化平滑曲线。

【优化建议】

Q：一加5和5T什么时候更新到安卓10？

A：目前一加5和5T已发出安卓10的公测，感兴趣的加油可在社区公测帖里下载和安装体验。如果反馈情况良好的话，近期就会发出稳定版给到大家。请留意后续的版本发布公告。

Q：一加7和7T系列的新一版公测什么时候推出？

A：目前一加7和7T系列最新一版公测已在逐步推送中，预计将于近几日推送给所有公测用户，请加油们耐心等待。

Q：语音助手什么时候会在一加7和7T上支持语音唤醒？

A：我们一直在持续优化一加7和7T的语音唤醒能力。目前已进入公测阶段，届时欢迎大家多多体验，给我们提出宝贵的反馈和建议。关于语音助手的更多信息可见使用教程帖。

Q：上海公交卡的进度如何？

A：关于上海公交卡，一加7T系列已经上线，一加8系列预计将在5月份开通，一加7系列预计7月份上线，一加5到6系列预计8月份上线上海公交卡。

Q：部分用户提出，多任务界面里操作效率可再提升。

A：我们已经针对多任务界面做了优化，可以更方便地快速切换应用。现在已经进入内测阶段，应该在5月就能和大家见面，请留意软件商店的版本更新。

Q：暗色模式后续会有什么优化？

A：为了让用户更方便地一键开启暗色模式，我们在规划后续将暗色模式的开关加入“快捷设置”中，此功能点更新预计将在5月进入内测。

Q：音量调节中，最低一级的音量太大。

A：我们对音量做了整体调整，包括将最低音量的平均响度降低，优化了前五格音量的变化平滑曲线，以及修复了上一版中反馈的问题。此次更新已合入5月的公测版本中。

Q：一加7T系列及以下机型的智能图库功能什么时候上线？

A：带有智能相册功能的图库APP已在软件商店上线，加油可到软件商店更新到最新版本，即可体验。

【 bug 解答】

· 便签

Q：置顶多条便签后，打不开便签内容。

A：此问题已在最新版本的便签应用中修复，请到软件商店中升级到最新版本后即可解决。

· 一加桌面

Q：负一屏里支付宝的“扫一扫”和“付款码”所对应的功能正好相反。

Q：更新了一加桌面之后，出现启动应用卡顿问题。

Q：桌面图标底部文字消失。

Q：升级最新桌面后，打开App动画卡顿或掉帧。

A：上述问题均已在最新版本的一加桌面中修复，请到软件商店中升级到最新版本后即可解决。

· 语音助手

Q：没办法用语音助手发微信。

A：这和微信的版本更新有关。目前已经修复该问题，可以正常使用语音助手发送微信消息。

Q：在熄屏或锁屏状态下，唤醒语音助手，会替换掉原有的壁纸，变为默认系统壁纸。

A：该问题已知且已经修复，已经在语音助手的最新版本中更新解决。请关注近期商店Breeno语音APP的版本更新，将会逐步推送最新版本。

· 一加搬家

Q：为什么使用一加搬家时，新手机会有发热情况？

A：因为新手机作为接收方，在接收数据的同时，还需要进行数据恢复和安装相应软件。此时温度略有升高属于正常现象。建议使用一加搬家传输数据时，不要同时充电或者使用手机。

· 设置引导

Q：一加8系列在省电模式下，息屏使用导航或跑步类软件，会有轨迹丢失或弱信号的问题。

A：这是因为在省电模式下灭屏，出于节省电量的目的，设备大概率会关闭GPS。为避免此问题，有两个建议方式：

1、关闭省电模式，设置路径：设置 - 电池 - 关闭“省电模式”；

2、设置关闭“睡眠待机优化”，设置路径：设置 - 电池 - 电池优化 - 点击右上角 - 高级优化 - 关闭“睡眠待机优化”。

Q：一加8系列分享热点时出现没有网络的情况？

A：可能是在热点的共享设置中，选择了“仅WLAN”或者“仅移动数据”。请设置为“自动切换”。路径：设置 – WLAN和互联网 - 热点和网络共享 - 共享设置 - 选择“自动切换”。

· 三方应用

Q：一加8系列的支付宝没有指纹支付选项。

A：有两个建议的解决方法：

1、请升级到支付宝的最新版本，长按桌面支付宝图标 - 应用信息 - 存储和缓存，点击清除存储空间和清除缓存，然后重新登录即可；

2、卸载支付宝，在商店重新下载并安装支付宝最新版本。

Q：为什么一加8系列在快速点击并且松开进行录制微信语音，会出现之后播放音乐无声？

A：此问题已知，目前已联系三方应用团队，在共同进行优化。建议可按照以下方法恢复：

方法1. 开关手机蓝牙或断开重连。

方法2. 重新播放一条微信语音。