威马纯电概念车Maven亮相：透明中控屏，L4级自动驾驶

IT之家5月10日消息 在今晚的“IMAGINE DAY 威马畅想日”的线上发布会上，威马首款纯电轿车的量产概念版Maven正式亮相，官方称其NEDC综合续航里程达到800km，具备L4级别自动驾驶能力和5G互联技术。

IT之家了解到，威马Maven是威马基于人本科技推出的首台纯电轿车的量产概念版，Maven预计将于2021年实现量产，量产车将最大程度保留概念车的设计语言及功能特性。

据介绍，威马Maven采用全新家族式风塑语言之下的交互性外观设计。车身侧面，高腰线、低鼻头设计强化降低视觉中心，“伯努利”流线造型车顶舒缓下降，引导空气平滑地流过车身表面，加上动态尾翼，有效降低车尾负压，完美符合在高速气流吹动下自然发生的流线和曲面，实现同级最低0.23的风阻系数。

车头车尾展开式灯带具备流水效果，标志性的隐藏式门把手使车辆具备更加丰富的交互能力。威马Maven采用创新式自适应座舱设计，通过屏幕移动和方向盘的收缩设定，满足不同的出行场景需求。

▲威马Maven概念车座舱

威马Maven内饰线条简洁轻快，简化屏幕数量，使用透明屏降低屏幕存在感，大幅减少物理按键，通过语音指令、手势控制、生物识别等多维方式来实现车辆交互。

威马Maven搭载威马第三代Living Motion三电动能系统，配合全新高效能、低功耗电机、优良的风阻系数及车身轻量化技术，可将百公里电耗控制在14kWh/100km以内，进一步提升了续航能力，NEDC 综合续航里程高达800km。

自动驾驶方面，威马Maven搭载威马自主研发的Living Pilot智行辅助系统，可实现全速域的L3级别自动驾驶，特定场景L4级自动驾驶，比如自动泊车。

▲威马Maven概念车车尾

威马Maven所搭载的Living Engine全车交互系统，具备情绪感知和基于大数据感知的主动服务，可通过摄像头与麦克风感知驾驶员状态，为驾驶员提供安抚，提神，解闷等功能。即基于驾驶场景与用户大数据，主动预测驾驶员实时需求，通过场景化智能主动提供服务。

威马Maven采用了威马自主研发，完全基于用户使用场景搭建的Living Architecture智能电子电器架构，通过高能核心处理器处理单元和混合域控制单元可实现对车辆功能逻辑的自由定义，为智能出行场景带来无限可能。同时也支持实现超强的软件迭代能力，可实现5分钟全车软件更新。