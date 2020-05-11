雷军发布金山十年总结：采取聚焦 WPS 、网络游戏和金山毒霸策略

IT之家5月11日消息 雷军又一家公司上市了。金山云已正式登陆纳斯达克，代码为“KC”，IPO定价为17美元/ADS。这是继金山软件、小米、金山办公之后，雷军执掌的第四家上市公司。

今天雷军在微博上发布了金山十年总结。雷军表示，2011年7月求伯君退休后，其接任了金山集团董事长。当时雷军已在创业，非常忙，要把做金山做好，一定要有非常明确的策略和强大的团队。提出5大策略：关停并转、包产到户、放水养鱼、腾笼换鸟和筑巢引凤。

IT之家了解到，雷军称当时提出了以下策略：

（1）关停并转。聚焦WPS、网络游戏和金山毒霸三大核心业务，退出所有无关业务。

（2）包产到户。把事业部子公司化，授权子公司管理层直接决策，并制定了股权激励计划，同时积极引进外部投资者，并鼓励在合适时机单独上市。

（3）放水养鱼。着眼长期发展，放下短期的业绩压力，坚定推动全面转型移动互联网。

（4）腾笼换鸟。聚焦主业后，腾出的资源重新布局未来十年的新业务，all-in-cloud.

（5）筑巢引凤。人才是把企业做好的根本，内部提拔+外部引进，把团队建设当头等大事来抓！

金山的核心战略就是：

全面转型移动互联网 all-in-cloud

雷军称，最近金山办公和金山云的成功上市，充分证明了战略的正确和团队的能力。 感谢所有金山同事们，我为大家感到骄傲和自豪！