1999 元，Redmi K30 极速版正式发布：首发骁龙 768G ，全新薄荷冰蓝

IT之家5月11日消息 今天下午，小米 Redmi K30 5G 极速版正式发布，全球首发高通骁龙768G处理器，集成式双模5G+7nm EUV工艺制程。Redmi K30 极速版 6GB+128GB售价1999元，已开启预售，5月14日10点开销。

Redmi K30 极速版搭载了骁龙768G处理器，与骁龙730相比，CPU性能增30%，GPU性能增50%，AI算力增140%，视频、游戏运行更流畅，画面更真实。采用了新一7nm EUV工艺，集成式5G解决方案。

Redmi K30 极速版搭载了6.67英寸120Hz双打孔屏幕，20:9的比例，孔径4.38mm，采用索尼6400万主摄，1/1.7英寸超大感光元件，1.6微米四合一大像素，120度超广角镜头，2cm超微距镜头，人像虚化景深镜头，2000万AI美拍，前置景深镜头。

Redmi K30 极速版共有四个颜色，薄荷冰蓝首次亮相，其他包括紫玉幻境、时光独白、深海微光。Redmi K30 极速版白色和紫色采用了AG磨砂工艺，光哑同体，立体感受，红色和蓝色更动感。

IT之家获悉，Redmi K30 极速版支持30W疾速快充，内置4500mAh电池，57分钟可充满。采用金属液冷散热，支持5G双频GPS，支持多功能NFC，涵盖公交卡、门禁卡和银行卡，支持红外遥控，3.5mm耳机孔，Type-C接口，1217超线性扬声器，HiRes 音频认证，整机支持P2i生活防泼溅。