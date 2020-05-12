苹果聘多位云计算“技术大牛”，不想再依赖AWS谷歌？

5月12日消息，据国外媒体报道，过去几个月苹果招募了数位云计算领域技术顶级人才。这一举动在业内引起轰动，而且可能表明，苹果终于开始认真考虑打造与亚马逊、微软和谷歌等公司同等的技术基础设施。

苹果招募的新员工包括前Docker工程师、容器（Containers）技术的创造者迈克尔·克罗斯比(Michael Crosby)、前谷歌员工弗朗西斯卡·坎波伊(Francesc Campoy)以及亚马逊云服务AWS前工程师阿伦·古普塔（Arun Gupta）和马克西姆·帕夫伦科（Maksym Pavlenko）。其中古普塔现在负责苹果的开源项目，而坎波伊将为苹果公司开发Kubernetes技术。

目前尚不清楚苹果公司的设想，但大量招聘岗位表明苹果公司正在为其内部软件开发团队构建新工具。苹果拒绝对新员工计划发表评论。

苹果运营着包括iCloud文件存储服务、应用商店、苹果音乐、视频服务Apple TV+和自家网站等庞大网络业务。然而多年来，苹果在科技基础设施领域一直落后于亚马逊AWS、微软、谷歌、Facebook和Netflix等公司。

2018年底，苹果宣布将在未来五年投入100亿美元建设数据中心，在爱荷华州现有五个数据中心的基础上增加容量。目前苹果严重依赖于第三方的云计算服务：截至去年，苹果仍是AWS最大的客户之一，其还与谷歌达成了云计算合作协议。现在苹果似乎正更多投资于公司运营的软件方面。大约在宣布扩建数据中心的同时，苹果意识到需要重新思考固有的软件开发风格，而新招募的工程师可以帮助公司建立一个现代化的开发平台。

长期以来，苹果一直寻求“拥有和控制”使产品成功的关键技术，甚至在推出iPhone后不久就聘请了自己的移动芯片开发团队。随着智能手机和个人电脑市场的成熟，苹果过去几年的大部分收入增长都来自于服务领域。现在苹果似乎开始重视支持这些服务的背后技术。