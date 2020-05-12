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苹果iPad Pro妙控键盘触控板拆解：全新物理点按式设计

2020/5/12 8:17:11来源：新浪科技作者：于泽责编：懒猫评论：

5月12日早间消息，著名拆解机构iFixit上周分享了iPad Pro妙控键盘的X光透视图，让里面的结构一览无余。今天iFixit又放出了妙控键盘触控板部分拆解图片。

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▲ 触控板部分

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▲ 率先曝光的X光透视图

iFixit在对电子产品进行拆解前，一般都会拍摄一张X光照片来提前一窥其内部构造。首先通过率先曝光的X光透视图可以清晰的看到，苹果再次抛弃了蝴蝶键盘设计，回归到了最初的剪刀脚结构，这个改动也算是众望所归。

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▲ 触控板是全新设计的物理点按式

这次iFixit直接放出的是触控板部分的拆解图，可以看到触控板是全新设计的物理点按式，下方有按钮，它在一个杠杆系统上运行。当靠近这个区域滑动时，不管按压任何位置，实际上都是按的这个按钮。而MacBook的触控板是没有按钮的，通过回馈模拟按压手感。按压任何一个位置都会激活杠杆系统，导致中央的接触板被迫向上推动，从而产生点击。

iFixit表示，妙控键盘的触控部分是唯一不用严重损坏机身就可以拆解的部件，因此关于妙控键盘比较详细的拆解还要等到维修指南出炉。

前段时间苹果推出了新一代iPad Pro平板，并且顺手发布了旗下第一款自带触控板的妙控键盘iPad配件，价格同样不菲，11寸版售价2399元，12.9寸版售价2699元。很明显人们对于这款键盘的兴趣要远远大于新款iPad Pro。

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关键词：苹果

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